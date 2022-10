Paris 2024 : spectacle place de la Concorde, défilé sur les Champs-Elysées, 30 000 places gratuites... La cérémonie d'ouverture des Paralympiques dévoilée

Une entrée en matière tout aussi ambitieuse. Après le spectacle grandiose attendu pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, les organisateurs cassent de nouveau les codes pour les Paralympiques (du 28 août au 8 septembre). La cérémonie d'ouverture de ces derniers se déroulera principalement sur la place de la Concorde, a annoncé le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop), jeudi 20 octobre, lors d'une conférence de presse en présence d'Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques.

"La cérémonie d'ouverture est pour nous un moment à part qui doit dire beaucoup de l'ambition des Jeux de Paris 2024 en général, mais aussi de l'ambition sur les Paralympiques en particulier", entame Michaël Aloïsio, directeur de cabinet du président du Comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, Tony Estanguet. "Celle-ci lancera un événement incroyable et inédit en France, les 11 jours de compétition des Jeux paralympiques. Cela va être un vrai défi d'embarquer tout un pays derrière cet événement sportif", ajoute-t-il. Et cela commence donc dès la cérémonie d'ouverture.

La place de la Concorde en guise d'écrin

Loin du schéma classique proposé traditionnellement lors des Jeux olympiques et paralympiques, Paris 2024 veut sortir du lot et inscrire ses cérémonies dans l'histoire des Jeux. Il n'y aura pas une, mais bien deux cérémonies hors des murs d'un stade. Comme pour les Jeux olympiques, la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques se déroulera en plein cœur de Paris. Elle prendra place dans deux de ses lieux les plus emblématiques : la place de la Concorde et la plus belle avenue du monde, les Champs-Elysées.

Le projet est de réutiliser le stade installé lors des JO place de la Concorde et dédié aux sports urbains. "Quatre scènes seront ajoutées dans les quatre coins de cette place sur lesquelles se déroulera une cérémonie d'un mode complètement nouveau", affirme Thierry Reboul, directeur de la marque Paris 2024, des événements et des cérémonies. Des tribunes additionnelles seront ajoutées autour de la place de la Concorde, à gauche et à droite de l'obélisque, ainsi qu'autour des quatre scènes ajoutées.

Les délégations sur les Champs-Elysées

Encore plus symbolique, les organisateurs ont également décidé d'utiliser la partie basse des Champs-Elysées pour le défilé des délégations. "On va déposer les athlètes au niveau du rond-point des Champs-Elysées. De là, il y aura une zone tampon qui permettra aux athlètes de se reposer avant leur passage. Puis, les délégations commenceront à défiler depuis la place Clémenceau, soit à hauteur du Grand Palais, jusqu'à la place de la Concorde", détaille Thierry Reboul.

Une tribune supplémentaire sera aussi dédiée aux athlètes, pouvant accueillir environ 7000 athlètes et accompagnants, d'après les estimations des organisateurs.

Un spectacle unique en son genre

"Ce lieu iconique, testé lors de la Journée olympique en 2019, a un intérêt artistique, dont Thomas Jolly, [directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques], pourra en donner une écriture totalement originale. En effet, développe Thierry Reboul, cette cérémonie va être conçue comme un festival de musique, avec plusieurs scènes qui peuvent jouer simultanément ou successivement."

Si le spectacle va se concentrer sur la place de la Concorde, il est possible que le bas des Champs-Elysées soit investi pour quelques tableaux, soulignent les organisateurs, "même s'il est encore trop tôt pour le dire", précise Thierry Reboul. Toute l'imagination de cette cérémonie répond à une "commande de Tony Estanguet, note Thierry Reboul, qui est de pouvoir ouvertement afficher la même ambition et le même niveau d'exigence que celui qui nous a amenés à la cérémonie d'ouverture olympique."

Pour ce qui est des cérémonies de clôtures, elles auront toutes les deux lieu au Stade de France, car "on voulait aussi que des cérémonies fortes se déroulent en Seine-Saint-Denis", précise Thierry Reboul.

65 000 places, dont 30 000 gratuites

Reconfigurés pour cette cérémonie d'ouverture, le stade de la Concorde ainsi que l'avenue des Champs-Elysées accueilleront au total "65 000 spectateurs, soit une jauge légèrement supérieure à celle du Stade de France en mode cérémonie d'ouverture", précise Thierry Reboul. Des tribunes seront installées sur l'ensemble de la place de la Concorde, pour un total de 35 000 places payantes, et permettront aux détenteurs de billets de profiter aux premières loges d'un spectacle hors norme.

Par ailleurs, 30 000 spectateurs supplémentaires pourront suivre, gratuitement, le défilé des délégations sur la partie basse des Champs-Elysées. Ici, pas de tribunes, le public investira le pavé, à l'image du projet de la cérémonie d'ouverture des JO avec un accès gratuit sur les quais hauts de la Seine. Ils pourront ensuite suivre la cérémonie d'ouverture sur écrans géants. Le prix des places pour cette cérémonie n'a pas encore été communiqué.