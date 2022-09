Paris 2024 : le metteur en scène Thomas Jolly désigné directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques

Metteur en scène de théâtre et d'opéra, Thomas Jolly aura moins de deux ans pour imaginer les quatre cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

La révélation de ce nom était très attendue. Thomas Jolly, metteur en scène de théâtre et d'opéra puis comédien, a été choisi par le Comité d'organisation de Paris 2024 pour prendre en charge la direction artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques, ont annoncé les organisateurs, mercredi 21 septembre.

Après "un an de réflexion", et plus de "70 profils passés en revue" de tous horizons (réalisateurs, chorégraphes, etc.), Thierry Reboul, directeur artistique de la marque Paris 2024, des événements et des cérémonies, s'est réjoui d'avoir trouvé "le bon profil".

De Shakespeare à Starmania, un metteur en scène éclectique

A la tête de la mise en scène du nouveau spectacle de Starmania (à la Seine musicale dès le 8 novembre), Thomas Jolly, est aussi le directeur artistique de La Piccola Familia, compagnie théâtrale qu'il a fondée à Rouen en 2006, sa ville d'origine.

Ravis de vous annoncer la nomination de Thomas Jolly comme directeur artistique des 4 cérémonies de #Paris2024



Créatif et audacieux, Thomas s’attache à proposer une approche artistique qui s’adresse à tous les publics.



En 2024, il mettra tout en oeuvre pour vous éblouir pic.twitter.com/vYHr9b8Q7P — Paris 2024 (@Paris2024) September 21, 2022

Il dirige par ailleurs le Centre dramatique national Le Quai d'Angers, depuis le 1er janvier 2020. Dès ses débuts, il est remarqué pour sa pièce Arlequin poli par l'amour de Marivaux, et reçoit d'ailleurs en 2015 le prix Jean-Jacques Gautier, qui récompense les jeunes talents du théâtre français.

Connu également pour son interprétation de la pièce Le Dragon d’Evgueni Schwartz, il a surtout fait sensation lors de sa mise en scène de la tétralogie de Shakespeare (un ensemble de quatre pièces, qui correspond à la première tétralogie du dramaturge britannique) en 2022. Il a d'abord mis en scène les trois pièces d'Henri VI de William Shakespeare dans un spectacle de 18 heures d'affilée, auquel il a intégré ensuite celle de Richard III pour une représentation inédite de 24 heures. Son style est porté par l'objectif de rendre accessible à tous un large répertoire.

A 40 ans seulement, son talent est reconnu dans le milieu théâtral. En 2015, il reçoit le Molière du metteur en scène d'un spectacle de théâtre public pour Henry VI, et en 2019, il est nommé deux fois aux Molières pour Thyeste de Sénèque.

Un spécialiste du spectacle vivant

Son CV a ainsi séduit les équipes de Paris 2024. "Il représente ce spectacle vivant, et il fait partie de la jeune garde théâtrale, dont ce mouvement et sa jeunesse nous intéressent tout particulièrement. Et, malgré son jeune âge, il a déjà fait preuve d'audace, et c'est aussi cette caractéristique qui nous plaît beaucoup", a expliqué Thierry Reboul.

Surtout, ce dernier salue "sa capacité à mêler une connaissance à la fois classique et du grand public. Quand on passe de Shakespeare à Starmania, on voit qu'il a cet éclectisme." Sa connaissance du spectacle vivant, au théâtre ou à l'opéra, a donc fait la différence pour imaginer les quatre cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques. Car le défi est de taille : animer artistiquement quatre cérémonies, dont une sur 6km de Seine.

Volonté de "cohérence" entre les cérémonies

Le choix d'un seul directeur artistique pour les quatre cérémonies a été justifié par le désir de "cohérence entre les cérémonies". Si aucun thème n'est encore déterminé, le récit national sera la base de travail, affirme-t-on du côté de Paris 2024.

Dans les prochains mois, la première mission de Thomas Jolly va être de constituer son équipe d'auteurs ainsi que des "talents scénographiques, chorégraphiques, musicaux, jusqu'à la création de costumes etc". Le compte à rebours est là aussi lancé, pour une présentation du projet artistique en 2023.