Paris 2024 : les Jeux paralympiques en quête de futurs athlètes

Parmi les athlètes qui représenteront la France, certains auront été repérés grâce à un programme de détection mis en place par le comité français. Reportage.

Ils sont 25 : 4 filles et 21 garçons, sélectionnés par un programme de détection paralympique. Tous espèrent connaître un jour un destin en Bleu. Mathias Etienne fait partie des élus. Comme tous les autres participants, il est évalué sur différents ateliers : des tests d’aptitude à la performance, puissance, précision, vitesse et équilibre.

Orienter les candidats vers les disciplines les plus adaptées à leur handicap

Il y a un an, à 24 ans, il était dans un corps d’élite de l’armée. Un accident de moto lui a ensuite valu l’amputation d’un membre inférieur. Si sa vie a été bouleversée, il ne s’apitoie pas. "Le sourire, il m’a sauvé de ouf. Si on ne garde pas ce sourire-là, ça ne continue pas", dit-il. Mathias Etienne est observé, comme les autres candidats, par des recruteurs des fédérations sportives paralympiques, qui pourront ensuite orienter les candidats vers les disciplines les plus adaptées à leur handicap, pour en faire de futurs champions.