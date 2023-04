Paris 2024 : la présidente du Comité paralympique espère "une prise de conscience" sur les problèmes d'accessibilité en France

À 500 jours du début des Jeux paralympiques de Paris, Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français et ancienne athlète handisport multi-médaillée, en espère "un regard différent sur les capacités des personnes en situation de handicap".

"Les problèmes d'accessibilité, malheureusement, sont inhérents à notre pays, à la capitale parisienne et nous espérons vraiment que l'accueil de ces Jeux paralympiques va permettre cette prise de conscience", a déclaré ce dimanche sur franceinfo Marie-Amélie Le Fur, à 500 jours des Jeux paralympiques à Paris en 2024.

franceinfo : Est-ce qu'on est prêts ?

Marie-Amélie Le Fur : On est dans les temps, notamment d'un point de vue opérationnel avec toutes les équipes du Comité d'organisation des Jeux. Du côté paralympique, on accompagne au mieux le côté "haute performance" de ces Jeux, c'est-à-dire la préparation de l'équipe de France, faire en sorte que nos sportifs soient en capacité de se préparer au mieux pour ces Jeux.

Il y a aussi le volet "héritage" : faire en sorte que ces Jeux paralympiques laissent une trace durable pour la pratique sportive des personnes en situation de handicap.

"On veut que cela permette aux personnes en situation de handicap de mieux vivre dans notre société, avec un regard différent de nos concitoyens sur les capacités des personnes en situation de handicap." Marie-Amélie Le Fur à franceinfo

France Handicap alerte sur les problèmes d'accessibilité aux gares et sur le manque d'hébergements adaptés. Qu'en est-il ?

Les problèmes d'accessibilité, malheureusement, sont inhérents à notre pays, à la capitale parisienne et nous espérons vraiment que l'accueil de ces Jeux paralympiques va permettre cette prise de conscience et d'avoir progressivement un plan d'amélioration sur la durée parce qu'après les Jeux, il y aura toujours des touristes en situation de handicap qui viendront à Paris.

Pour les transports, cela ne sera pas prêt en 2024, mais c'est peut-être le moment de prendre conscience que cette accessibilité du métro historique doit être travaillée, programmée dans le temps. Les équipes sont au travail sur des solutions alternatives pour que les personnes en situation de handicap aient accès à des moyens de mobilité alternative, avec notamment des navettes dédiées.

Le budget a augmenté. De combien est-il ?

Il présente une inflation, mais les comptes sont équilibrés. Il y a eu un travail autour des recettes des Jeux olympiques et paralympiques. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude sur la maîtrise du budget par le Comité d'organisation. Nous avons eu un renforcement du financement public sur le volet paralympique. Ce ne sont pas simplement 15 jours de compétitions qui vont se tenir dans notre pays, c'est vraiment l'ambition d'un héritage social pour les personnes en situation de handicap. Cet héritage, on le mesure déjà sur l'ensemble des territoires, on voit que les collectivités sont en train de bouger, que les associations bougent, que le mouvement sportif s'ouvre de plus en plus aux personnes en situation de handicap. Cette pratique sportive est essentielle parce qu'elle concourt au bien-être psychique et physique et à l'inclusion de ces personnes.

Le prix des billets est critiqué pour les Jeux olympiques. Est-ce que cela sera moins cher pour les paralympiques ? Quel sera le prix moyen ?

50% des billets seront vendus à moins de 25 euros, avec des billets d'entrée autour de 15 euros. La billetterie des Jeux paralympiques est très locale, familiale. Nous souhaitons vraiment que les Français puissent venir vivre les Jeux en famille, découvrir le sport paralympique, l'émotion du sport de haut niveau et la vivre aux côtés de nos sportifs.