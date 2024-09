Paralympiques 2024 : pourquoi les médaillés reçoivent une Phryge sur le podium, et non une affiche comme pendant les JO ?

Plus simple à manipuler pour les parasportifs, la Phryge est distribuée en premier lieu sur le podium, mais l'affiche collector est aussi délivrée dans un second temps au village paralympique.

Le podium, les applaudissements du public, la larmichette, la médaille, et enfin, le cadeau tant attendu : la fameuse Phryge. C'est un détail qui vous a peut-être échappé : lors des cérémonies de récompenses, les athlètes paralympiques reçoivent la célèbre mascotte rouge et blanche, et non une affiche, comme lors des Jeux olympiques. C'est en effet une Phryge que le nageur français Ugo Didier a brandie face aux photographes, jeudi 29 août, après son sacre sur 400 m nage libre. C'est aussi une Phryge que l'Américain Elouan Gardon a soulevée comme un trophée après sa médaille de bronze obtenue samedi en paracyclisme.

N'allez pas imaginer un quelconque manque d'équité ou une éventuelle rupture de stock. La raison tient en quelques mots : "Il est plus facile pour les para-athlètes de manipuler une Phryge, qui est par définition molle, que la boîte-poster, qui est dure", explique le Comité d'organisation à franceinfo. "Cette mascotte est plus accessible en fonction du handicap. Par exemple, si on est dépourvu de bras, on peut la poser sur l'épaule", a expliqué sur France 2 Ludivine Munos, ancienne paranageuse et responsable de l'intégration paralympique au sein de Paris 2024. Exactement ce qu'a fait le nageur chinois Guo Jincheng, amputé des deux bras, après sa médaille d'argent obtenue vendredi sur le 100 m nage libre, catégorie S5.

Paralympiques 2024 - Natation : Guo Jincheng reçoit sa médaille d'argent

Les organisateurs précisent à franceinfo que la distribution de Phryges sur les podiums des Jeux paralympiques a été décidée bien avant que la folie s'empare du pays, il y a plusieurs mois.

Elle-même porteuse d'un handicap visible, la Phryge paralympique est équipée d'une prothèse à la jambe droite munie d'une lame. La couleur change en fonction de la médaille. L'or, l'argent et le bronze sont aussi représentés avec l'emblème cousu sur le ventre. Dernier détail : le mot "bravo" est cousu en toutes lettres et en français sur le dos. Le même mot est également gravé en braille, cette fois sous la partie en dur de la prothèse.

De retour au village, les médaillés paralympiques continuent d'être gâtés. Ils reçoivent eux aussi le coffret d'une quarantaine de centimètres renfermant l'affiche officielle de l'événement, dessinée par Ugo Gattoni. En bref, pile l'inverse du protocole mis en œuvre lors des Jeux olympiques.