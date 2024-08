Jeux paralympiques 2024 : 88 athlètes russes et huit biélorusses seront alignés sous bannière neutre à Paris

Il y aura des athlètes russes et biélorusses aux Jeux Paralympiques de Paris. Quatre-vingts-huit parasportifs russes y prendront part, à partir du mercredi 28 août, sous bannière neutre, a indiqué le Comité international paralympique (IPC), lundi 26 août. Huit Biélorusses s'aligneront aussi, également sous bannière neutre, a précisé l'instance lors d'un point presse.

La Russie et la Biélorussie, son alliée, ont été bannies des Jeux olympiques et paralympiques en raison de l'invasion de l'Ukraine depuis février 2022. Certains de leurs athlètes ont tout de même été autorisés à participer aux Jeux paralympiques, sous des conditions qui sont les mêmes que celles instaurées pour les Jeux olympiques.

Aucun représentant aux cérémonies

En plus du circuit de qualification, ils ont été soumis à un double contrôle, de la part de l'IPC et des fédérations internationales sportives, concernant leur absence de soutien actif à la guerre en Ukraine et de lien avec l'armée de leur pays. Lors des Jeux olympiques, une trentaine d'athlètes russes et biélorusses avaient été autorisés par le Comité international olympique à participer à titre individuel et sous bannière neutre.

Certains sports, comme l'athlétisme, avaient décidé d'appliquer une exclusion totale des Russes et Biélorusses, ce qui n'est pas le cas pour le para-athlétisme. Les parasportifs russes et biélorusses présents ne seront toutefois pas autorisés à prendre part à la cérémonie d'ouverture mercredi sur les Champs-Elysées et la place de la Concorde, comme en étaient privés leurs compatriotes lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques sur la Seine.