Programme des Paralympiques 2024 : Dorian Foulon et Alexandre Léauté sur la piste aux étoiles, Léane Morceau et Timothée Adolphe pour briller... Les rendez-vous du samedi 31 août

Les Jeux paralympiques battent leur plein. Pour la troisième journée de compétitions, samedi 31 août, les enjeux sont multiples. En sports collectifs, les Bleus du goalball, du basket fauteuil et du rugby fauteuil sont en lice. La journée sera également rythmée par plusieurs épreuves de tennis de table, où les Français peuvent remporter jusqu'à quatre médailles.

Les trois épreuves à ne pas rater : rugby fauteuil, tennis de table et le kilomètre en cyclisme sur piste

L'équipe de France de rugby fauteuil se trouve face à un beau défi à la Champ-de-Mars Arena contre les Britanniques, champions paralympiques en titre (à 19h30). En progression constante lors des derniers Jeux paralympiques (8e à Londres, 7e à Rio, 6e à Tokyo), les Bleus se confrontent à ce qui se fait de mieux. Il y a un an, lors des Championnats d'Europe, la France avait battu la Grande-Bretagne en finale sur son propre terrain à Cardiff (55 à 49).

Au lendemain de son record du monde et de son titre paralympique en poursuite individuelle sur 3 000 m, Alexandre Léauté aura de nouveau tous les projecteurs braqués sur lui au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le pistard de 23 ans, déjà quadruple médaillé paralympique à Tokyo, a une nouvelle chance de médaille aujourd'hui avec la compétition du kilomètre hommes C1-C3 (qualifications à 10h19 et finale à 14h02). Alexandre Léauté est vice-champion paralympique et champion du monde en titre dans cette discipline.

En tennis de table, la journée s'annonce chargée pour les Bleus. Plusieurs paires peuvent viser la médaille à l'Arena Paris Sud. Les pongistes Florian Merrien et Flora Vautier, héroïques en quarts de finale du double mixte (XD17), tenteront de poursuivre leur chemin vers le plus beau des métaux, après avoir assuré la médaille (demi-finale à 12 heures).

Les trois Français à suivre : Dorian Foulon, Timothée Adolphe et Léane Morceau

Dans le bassin de Paris La Défense Arena, Léane Morceau fera office d'outsider sur 100 m dos S12 (en séries à 9h38, avant une potentielle finale à 17h37). En juin 2024, elle a obtenu sa première médaille, en bronze, lors des championnats d'Europe, sur la distance. Cette année, elle dispose du quatrième temps sur cette discipline et aura comme objectif d'empocher sa première médaille paralympique.

Sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, d'autres médailles devraient tomber en plus de celle possible d'Alexandre Léauté. Le champion paralympique de la poursuite C5 à Tokyo et recordman du monde, Dorian Foulon, défendra son titre (qualification à 11h58, finale à 15h21) et sera l'un des Français à suivre lors de cette avant-dernière journée de cyclisme sur piste.

La journée sera également marquée par les premiers pas de Timothée Adolphe en athlétisme. Le coureur du 400 m T11, détenteur du meilleur temps de la saison dans cette discipline, disputera son premier tour à 12h26, suivi d'une très probable demi-finale à 19h43 (finale dimanche à 20h57). Gauthier Makunda portera lui aussi le maillot tricolore dans la même catégorie. Il faudra également garder un œil sur Antoine Praud, engagé sur la finale du 1 500 m hommes (T46) à 11h11, ainsi que sur Dimitri Jozwicki, qui participera au 100 m hommes (T38) (3e meilleur temps de 2024) avec la finale à 19h25.

Le programme complet et les finales du jour

Les finales seront très nombreuses ce samedi. En plus de la natation, du tennis de table et du cyclisme sur piste, et après les premières médailles décernées sur la piste du Stade de France à partir de 10 heures, le tir à l'arc délivrera, aux Invalides, ses breloques à l'issue de la compétition féminine en individuel (W1) à 12h05. La compétition d'arc à poulies individuelles femmes, avec Julie Rigault-Chupin, se terminera par la finale programmée à 20 heures. À Châteauroux, les finales de tir SH1 carabine à air comprimé 10 m hommes debout (12h15) et de pistolet à air comprimé 10 m SH1 femmes (14h45) rythmeront la journée.

Les compétitions de taekwondo se termineront aussi samedi avec les trois dernières catégories : les +65 kg chez les femmes, les -80 kg et les +80 kg chez les hommes. Après le taekwondo, les épreuves d'escrime reprendront au Grand Palais à partir de mardi.

Sur quelles chaînes suivre les épreuves sur France Télévisions ?

Sur France 2, dès 9h30

Sur France 3, dès 12h55

Les heures de retransmission sont susceptibles d'être modifiées.