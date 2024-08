Paralympiques 2024 : tenant du titre, Alexandre Léauté remporte la médaille d'or de poursuite individuelle en cyclisme sur piste

Il a tenu son rang, et avec la manière. Le Français Alexandre Léauté, grand favori à sa succession sur la poursuite individuelle en catégorie C2, a remporté la médaille d'or, vendredi 30 août, face au Belge Ewoud Vromant. Son adversaire, battu de plus de deux secondes, n'a rien pu faire face au coureur breton de 23 ans, auteur d'un nouveau chrono canon (3'26''015) lors de cette ultime course de 3 000 m, après avoir déjà effacé son propre record du monde (3'24"298) quelques heures plus tôt en qualifications.

Paralympiques 2024 - Cyclisme : intraitable, Alexandre Léauté conserve sa couronne Comme lors de son premier passage, Alexandre Léauté a été poussé comme jamais par un public en fusion, venu remplir les tribunes du vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette première breloque sur ces Jeux paralympiques peut être la première d'une belle collection, lui qui est venu pour remporter au moins "quatre médailles d'or" alors qu'il doit encore participer à quatre autres épreuves (dont deux en cyclisme sur route).