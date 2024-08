Vidéo Cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques 2024 : "L'idée était de représenter tous les corps", explique son directeur artistique Thomas Jolly

"On a lancé le signal qu'il y avait des questions à se poser en ce qui concerne notre regard sur les questions de handicap, sur ce qu'il faut continuer à faire pour adapter les villes, voilà toutes sortes de questions liées au vivre ensemble, à ce grand nous", estime jeudi 29 août sur franceinfo Thomas Jolly, directeur artistique de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, qui s'est tenue mercredi place de la Concorde à Paris.

🔴Cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques ➡️ "L’idée était de représenter les corps, tous les corps. De montrer, que 15% de la population mondiale est touchée par le handicap", affirme Thomas Jolly. pic.twitter.com/rJ59sUwJgj — franceinfo (@franceinfo) August 29, 2024

"L'idée était de représenter tous les corps" lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, explique son directeur artistique Thomas Jolly. À travers l'événement, qui s'est déroulé mercredi soir place de la Concorde à Paris, le Rouennais voulait montrer que "15% de la population mondiale est touchée par le handicap, mental, physique, psychique ou sensoriel".

À travers la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, son directeur artistique Thomas Jolly voulait insister sur "la visibilité" et donc "montrer, rendre visible" les différents handicaps. Il estime qu'"à partir du moment où on se regarde, où on se considère, on se comprend mieux".

"Parlons de pluralité et de diversité et constatons que c'est en passant par là qu'on crée de l'unité". Thomas Jolly, directeur artistique des Jeux de Paris à franceinfo

Il met ainsi en avant le travail réalisé par le chorégraphe Alexander Ekman qui "a mis en face-à-face une partie plus stricte, plus uniformisée qui serait notre société normée et un groupe en situation de handicap avec de la créativité et de la beauté". "On se rencontre et c'est ça qui compte", lance Thomas Jolly.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Thomas Jolly sur franceinfo :