Paris 2024 : la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques se dévoile peu à peu

C. Verove, A. Belderrain, O. Labalette, C. Pary, S. Auvray, M. Le Rue

Mercredi 28 août, la place de la Concorde à Paris accueillera la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Les danseurs seront accompagnés par une musique composée pour l'occasion, et pensée comme une représentation des aléas de la vie d'un para-athlète.

Au pied de l'obélisque de la Concorde, à Paris, on repère le premier secret de la cérémonie d'ouverture à venir des Jeux paralympiques. Sur la plus grande place de Paris, 150 danseurs se préparent en chœur à ouvrir le bal. Ils le feront sur une musique née d'un rythme de batterie, mercredi 28 août. "Les corps, le mouvement, le rythme étant à l'honneur, je me suis dit que la batterie pouvait être un vrai instrument, un vrai point de départ", explique Victor Le Masne, directeur musical des cérémonies.

Une musique rythmée par les souffles des para-athlètes

Le thème sera radicalement différent de celui qu'il avait pensé pour les Jeux olympiques. Il sera rythmé par les souffles et les épreuves des para-athlètes. "Ce sont des héros, et puis après, le lendemain, ils sont dans une situation plus difficile dans les choses du quotidien. Je pense qu'en musique, il y avait un truc à raconter avec ça, avec des montées, des descentes", raconte-t-il, lui qui voulait éviter de "faire une musique bêtement festive". La cérémonie mêlera artistes valides et en situation de handicap.