Afghanistan : une nouvelle loi interdit aux femmes de se faire entendre en public

En Afghanistan, une nouvelle loi interdit aux femmes de chanter, de lire des poèmes ou de se maquiller sous leur voile intégral. La mission de l’ONU dans le pays dénonce un "apartheid de genre".

Nouvelle chape de plomb sur l’Afghanistan et en particulier sur les femmes. Trois ans après leur retour au pouvoir, les talibans restreignent toujours plus les libertés. Interdiction pour les femmes de faire entendre leur voix en public, de sortir en laissant apparaître leur visage, de se maquiller et de se parfumer. "Cette nouvelle loi, c’est comme si on les attaquait vraiment dans leur existence même", déplore Chekeba Hachemi, présidente de l’association Afghanistan libre.

L’ONU préoccupée

Les femmes sont effacées peu à peu de la société. En trois ans, les Talibans les ont déjà interdites d’école à l’âge de 12 ans, bannies de nombreux emplois, et fermé les salons de beauté. Avant même la nouvelle loi, l’ONU a alerté sur les ravages de cette application ultra rigoriste de la charia. Aujourd’hui, l’ONU se dit préoccupée par la nouvelle loi mais les ONG dénoncent le peu de réactions de la communauté internationale.