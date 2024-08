Paralympiques 2024 : Alexandre Léauté roi de la piste, Djelika Diallo en finale du taekwondo... Le récap de la journée de vendredi

Deuxième journée des Jeux paralympiques et déjà neuf médailles assurées pour la délégation française. Vendredi 30 août, le cycliste Alexandre Léauté a décroché la seconde médaille d'or pour la France alors que le tireur Tanguy de la Forest a remporté la médaille d'argent, comme Hector Denayer sur le 100 m brasse. Djelika Diallo est, elle, en finale du taekwondo et a largement laissé exploser sa joie avec sa coach à l'issue de sa demie. Par ailleurs, la journée a été marquée par un premier record du monde en athlétisme, et une demande en mariage dans des circonstances particulièrement cocasses.

La journée des Français : Alexandre Léauté et Tanguy de la Forest ont montré la voie

Il était très attendu, et n'a pas déçu. Alexandre Léauté a offert une véritable démonstration sur le vélodrome national et ainsi conservé sa couronne sur la poursuite individuelle (C2) de cyclisme sur piste. Le coureur breton de 23 ans, déjà 19 fois champion du monde, a décroché sa cinquième médaille paralympique en carrière, sa première à Paris. Il visera au moins une médaille sur chacune de ses quatre autres épreuves au programme : le kilomètre (C1-3) et le sprint par équipes (C1-5) sur piste, puis la course en ligne (C1-3) et le contre-la-montre sur route (C2).

Une heure après la seconde médaille d'or du clan français, Tanguy de la Forest a décroché la cinquième breloque de la délégation tricolore. A Châteauroux, le tireur rennais a remporté l'argent sur le 10 m carabine à air debout. Puis, dans la soirée, dans la foulée du bronze de la paire Fabien Lamirault-Julien Michaud en paratennis de table, Hector Denayer sur 100 m brasse (catégorie SB9) a, lui aussi, décroché l'argent (1'05"91). Et Alex Portal est monté sur la 3e marche du podium du 100 m dos (catégorie S13), s'offrant une breloque bronzée après celle en argent sur 100 m papillon.

Paralympiques 2024 - Taekwendo : au terme d'un combat spectaculaire, Djelika Diallo file en finale des Jeux

Enfin c'est la taekwondoïste française Djelika Diallo qui doit boucler la belle soirée tricolore. Dans un Grand Palais acquis à sa cause, l'athlète de 19 ans a dominé plus tôt dans la journée la Chinoise Yao Yinan (18-12) en demi-finale, s'assurant, au moins, une médaille d'argent. En finale, elle retrouvera la Brésilienne Ana Carolina Silva de Moura, vendredi soir.

La perf' du jour : première journée d'athlétisme et premier record du monde !

Avant Alexandre Léauté, qui a battu son propre record du monde (3'24''298) lors des qualifications de la poursuite individuelle, un autre homme s'est illustré de la même manière. Et ça s'est passé du côté de Saint-Denis, au Stade de France. Le Brésilien Julio Cesar Agripino Dos Santos a effectivement impressionné en décrochant l'une des premières médailles d'or de l'athlétisme, sur 5 000 m T11, destiné aux athlètes ayant une déficience visuelle. Il a surtout signé un nouveau record du monde (14'48''85), ouvrant le bal sur la fameuse piste dionysienne de la plus belle des manières.

Paralympiques 2024 - Athlétisme : Agripino Dos Santos décroche l'or et le record

La belle histoire du jour : pourtant sèchement battu, un Brésilien demande sa femme en mariage

"Edwarda, acceptes-tu de m'épouser ?" : ce sont les mots inscrits sur la feuille de papier brandie par Rogerio Junior Xavier de Oliveira. Le badiste brésilien a profité de sa participation aux Jeux paralympiques de Paris pour faire "sa demande" alors qu'il venait de concéder un sacré revers (21-9, 21-7) face au Français et favori du tournoi de parabadminton Lucas Mazur.

Paralympiques 2024 - Badminton : battu par Lucas Mazur... Rogerio Junior Xavier de Oliveira n'a pas tout perdu

Sous les acclamations du public, sa compagne a réagi positivement en formant un cœur avec ses mains. Rogerio Junior Xavier de Oliveira n'aura donc pas tout perdu, vendredi.