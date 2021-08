Paralympiques 2021 : revivez les qualifications en finale d'Ugo Didier, David Smétanine, Laurent Chardard et Alex Portal

C'est un sans-faute. Les nageurs Ugo Didier, David Smétanine, Laurent Chardard et Alex Portal ont répondu présents lundi 30 août à Tokyo, où chacun d'eux ont validé leur place pour les finales de leur distance.

Après sa médaille d'argent sur le 400 m lors de la deuxième journée des Jeux paralympiques, Ugo Didier s'est qualifié pour la finale du 100 m dos dans la catégorie S9, terminant troisième de sa série (1'03''32). Le nageur de 19 ans visera un doublé paralympique et sera à suivre à 10h14 pour la finale en direct sur france.tv. Son meilleur ami Alex Portal s'est lui aussi qualifié pour le 200 m 4 nages SM13 en 2'12''05. Le médaillé de bronze à Tokyo sur le 400 m nage libre tentera de glaner une nouvelle médaille à 12h34.

>> Suivez les finales de natation dès 10h sur france.tv

Laurent Chardard serein

Laurent Chardard a lui réalisé une belle entrée en matière pour sa première compétition à Tokyo. Avec le 5e temps des séries, le nageur s'est qualifié pour la finale du 50 m papillon dans la catégorie S6 en 32''76. En pleine montée en puissance depuis plus d'un an, Laurent Chardard figure parmi les favoris de sa catégorie et vise l'or pour ses premiers Jeux paralympiques. Sa finale est à suivre à 10h51.

Enfin, ça passe aussi pour David Smétanine qui rejoint la finale du 200 m nage libre dans la catégorie S4. Qualifié de justesse avec le 8e temps des séries (3'14''09), le Français compte bien aller chercher sa dixième médaille paralympique à Tokyo. Sa finale sera à suivre à 10h28.