Paralympiques 2021 : le nageur français Alex Portal décroche le bronze sur le 400 m nage libre

Quatrième du 100 m papillon mercredi, il a finalement eu sa revanche. Le nageur tricolore Alex Portal a décroché le bronze sur le 400 m nage libre S13 (déficience visuelle) aux Jeux paralympiques de Tokyo, vendredi 27 août.

En bouclant sa course en 4'06"49, quatre secondes derrière sa meilleure performance en compétition, le nageur, un peu déçu de son chrono, a terminé sur la troisième marche du podium, derrière l'intouchable Biélorusse Ihar Boki, sacré pour la troisième fois dans ces Jeux, et l'Ukrainien Kyrylo Garashchenko.

Première médaille de Portal, deuxième pour la France en para-natation

À 19 ans, Alex Portal, atteint d'albinisme oculaire, ouvre son compteur de médailles aux Jeux avant le 200 m 4 nages et le 100 m brasse. Après l'argent d'Ugo Didier deux jours plus tôt sur le 400 m nage libre S9 (handicap moteur pour la brasse), c'est la deuxième médaille remportée dans les bassins de Tokyo et la neuvième de la délégation tricolore de ces Jeux.