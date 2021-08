Jeux Paralympiques : les prothèses des sportifs français, modèles pour réaliser "des appareils plus performants pour le commun des mortels"

Des prothèses, Manon Genest "en a cassé un bon paquet quand même". Comme deux autres athlètes de la délégation française aux Jeux Paralympiques de Tokyo, la sauteuse en longueur et championne du monde de para-triathlon en 2016 Manon Genest a travaillé ici, dans l'agence lyonnaise de l'entreprise iséroise Chabloz Orthopédie, à l'élaboration de ses prothèses de jambes.

Et son orthoprothésiste, Aymeric Bortot, se rappelle bien de ces longs mois de test sur piste, à l'issue desquels Manon Genest rapportait des prototypes, cassés. Ils n'étaient pas assez résistants pour le saut en longueur [elle participe à la finale paralympique dans sa catégorie, T37, dimanche 29 août]. "On a changé de principe, et de forme d'attelle", raconte Aymeric Bortot.

"Dès qu'elle a eu cette nouvelle attelle, qui se chausse à l'extérieur de la chaussure, et qui finalement ressemble aux lames de courses, elle ne l'a plus jamais cassé." Aymeric Bortot, orthoprothésiste de l'athlète Manon Genest à franceinfo

Pour des personnes plutôt sportives

Ce design unique est une avancée technologique qui permet, à chaque fois, d'améliorer les prothèses dédiées au grand public. "Les sportifs nous demandent de réaliser des appareils beaucoup plus optimisés pour lesquels on doit développer une nouvelle technique, explique Pierre Poty, responsable de l'agence lyonnaise Chabloz Orthopédie. Et le développement de ces nouvelles techniques nous permet par la suite de réaliser des appareils plus performants pour le commun des mortels."

Jean-Michel a deux prothèses : une classique, celle qu'il porte, et une plus sportive, en carbone, qu'il utilise quand il va chasser et pêcher. Elle est plus pratique, mais moins discrète. (SIMON CARDONA / RADIO FRANCE)

Jean-Michel, un sexagénaire sportif, peut ainsi en profiter. Il attend patiemment dans la salle d'attente que son orthoprothésiste lui ramène une prothèse en carbone qu'il porte, à la place de son membre inférieur droit, depuis le début de l'année. Durant sa rééducation, le prothésiste et les kinésithérapeuthes ont jugé qu'il pouvait porter une prothèse de sportif.

Celle-ci, noire avec une sorte de ressort, lui permet "d'aller cueillir des champignons, d'aller à la chasse, de pratiquer la pêche à la mouche." Par rapport aux prothèses traditionnelles, elle est plus légère, plus confortable, plus dynamique, mais moins esthétique.

"Quand vous vous baladez avec, elle dépasse de votre pantalon. Tout le monde vous regarde. Au début, je n'avais pas très envie de la porter. Et puis finalement, quand j'ai essayé, je me suis aperçu que j'étais plus confortable." Jean-Michel, porteur d'une prothèse de jambe à franceinfo

Des prothèses imprimées en 3D

L'agence lyonnaise Chabloz Orthopédie se concentre aujourd'hui notamment sur l'impression 3D, qui "permet de réaliser des appareils atypiques, avec des formes particulières qu'on ne pouvait pas faire avant de manière manuelle", analyse Pierre Poty.

Une nouvelle révolution technologique est peut-être en marche avec, pourquoi pas, une prothèse de compétition pour Jean-Paul. Même si la pêche à la mouche n'est pas aux programme des Jeux Paralympiques de Paris 2024.