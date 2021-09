EN IMAGES. Jeux paralympiques 2021 : les treize temps forts des Jeux de Tokyo

9 | 13

Wang Xinyi, Cai Liwen et Li Guizhi, remportent les médailles d'argent, d'or et de bronze en finale du 100 m dos S11. Un remarquable triplé pour la Chine, symbole de sa domination au tableau des médailles. Les para-athlètes chinois quittent Tokyo

avec un total de 207 médailles obtenues, dont 96 en or. La Chine se classe logiquement à la première place du tableau des médailles pour la cinquième fois d'affilée, mais reste sur une moins bonne performance qu'à Rio, Londres et Pékin. En 2016, les Chinois avaient quitté le Brésil avec 239 médailles, dont 107 en or. Ils en avaient remporté 231 en 2012 à Londres, et 211 à Pékin.

ZHU WEI / AFP