Zakia Khudadadi sera la première femme afghane à participer à des Jeux paralympiques

C’est ce qui s’appelle réaliser un exploit, et ce avant même de concourir aux Jeux. Zakia Khudadadi, 22 ans, vient d’arriver à Tokyo après un périple de plusieurs milliers de kilomètres pour fuir son pays, l’Afghanistan, tombé aux mains de ceux qui ne voulaient pas qu’elle sorte de chez elle, les talibans.

Elle est née en 1998, sous le premier régime extrémiste, dans la province de Hérat, dans le nord du pays. Et sa vocation sportive naît en regardant la télé : à 10 ans, elle voit un Afghan recevoir pour la première fois de l’histoire une médaille olympique. C’était en 2008, aux JO de Pékin. Il s’appelle Rohullah Nikpai et fait du taekwondo. Dans cet art martial, c’est le coup de pied qui compte et Zakia, qui est née avec un bras atrophié, y voit la possibilité d’un épanouissement, d’une émancipation face aux préjugés.

Sans infrastructure disponible, elle s’entraîne dans la cour de sa maison, encouragée par ses parents, et elle apprend vite. En quelques années, elle enchaîne les compétitions jusqu’à se qualifier pour les Jeux paralympiques. Mais la politique s’est invitée dans l’histoire. Alors qu’elle devait s’envoler pour Tokyo, les talibans s’emparent de la capitale, le 15 tout s’arrête, le 16 son vol est annulé, le 17 elle se retrouve confinée.

Elle décide donc de d’envoyer une vidéo à l’agence Reuters, un appel à l’aide : "athlète paralympique afghane, je suis actuellement cloîtrée dans cet appartement, je n’ai pas la possibilité de sortir, et les proches qui m’hébergent ici n’ont pas assez de nourriture pour nourrir leurs propres enfants, je vous demande donc de m’aider, de me tendre la main."

Rapidement, des associations, des sportifs, des Afghans expatriés se mobilisent, appellent ambassades et ministères et une opération d’exfiltration se met en place. Zakia file à l’aéroport de Kaboul, se perd parmi la masse de familles paniquées qui cherchent à fuir, et finalement, parvient à embarquer sur un vol d’évacuation, pour se retrouver à Paris, en France, où elle est hébergée par l’Insep, le centre de préparation des sportifs.

