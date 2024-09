Après avoir remporté deux médailles en cyclisme sur piste, le Breton a gagné sa première course sur route, mercredi, au terme d'une fantastique remontée.

Il s'impose comme le roi du vélo. Sur un circuit de 14,2 km avec Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) comme point de départ et d'arrivée, mercredi 4 septembre, Alexandre Léauté a été le meilleur lors du contre-la-montre. Parmi les favoris, le Français de 23 ans n'a pourtant pas démarré aussi fort que Ewoud Vromant. Derrière le Belge au chronomètre pendant toute la course, Alexandre Léauté s'est forgé sa médaille d'or dans le dernier kilomètre du contre-la-montre (catégorie C2).

Face à son principal rival, il a réussi à gagner la course avec 2''16 d'avance. Alexandre Léauté remporte sa première médaille d'or sur route et fait mieux qu'à Tokyo où il avait décroché la breloque en bronze dans cette discipline. Le natif des Côtes-d'Armor a déjà trois médailles à son compteur à Paris. Et sa razzia n'est pas terminée puisque Alexandre Léauté est encore engagé dans la course en ligne, samedi 7 septembre.