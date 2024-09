Direct Paralympiques 2024 : les cyclistes Marie Patouillet et Heïdi Gaugain de retour sur la route, Kylian Portal replonge pour l'or... Suivez la journée avec nous

Les cyclistes tricolores en ont fini avec la piste, mais pas avec les Jeux paralympiques. Marie Patouillet et Heïdi Gaugain, médaillées d'or et d'argent en poursuite au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, prennent le départ du contre-la-montre sur route dès 8 heures, mercredi 4 septembre, avec le contre-la-montre individuel (catégorie C5). Du côté de Versailles, trois cavaliers français sont en lice en dressage, seule discipline paralympique en équitation. Enfin, au Grand Palais, l'escrimeuse Clémence Delavoipière vise une médaille pour ses premiers Jeux. Suivez la journée d'épreuves avec nous.

Natation, tir à l'arc, haltérophilie... Les épreuves à suivre mercredi. Une autre journée chargée pour les Bleus. Outre les cyclistes, les nageurs sont attendus avec le retour dans les bassins de Kylian Portal (à partir de 9h3), déjà médaillé de bronze sur le 400 mètres nage libre. Il va tenter de se qualifier pour la finale du 100 mètres nage libre (S12) et faire mieux que son frère Alex, qui a raflé l'argent la veille sur le 200 mètres quatre nages. En tir à l'arc, Guillaume Toucoullet s'avance en favori des huitièmes de finale (15h27). En haltérophilie, Alex Adélaïde (midi, catégorie jusqu'à 49 kilos) et Axel Bourlon (18h35, catégorie jusqu'à 54 kilos) disputeront leur concours. Voici le programme complet de la journée.

Une nouvelle pluie de médailles en cyclisme ? C'est le début du cyclisme sur route, avec les épreuves du contre-la-montre individuel. Et de gros espoirs de médailles, après les sept médailles glanées sur piste, dont trois en or. Dès 8 heures, Marie Patouillet et Heïdi Gaugain ouvrent le bal en catégorie C5, suivies d'Alexandre Léauté à partir de 8h27 (C2). En catégorie B, Anne-Sophie Centis et Elise Delzenne essaieront d'oublier leur disqualification sur piste (à partir de 14h44). Dorian Foulon, qui a remporté son deuxième titre paralympique samedi (à partir de 13h51) se remet aussi en selle. Tout comme Gatien Le Rousseau et Kévin le Cunff (14h11).

Trois Français à suivre en équitation. Ils espèrent briller dans le cadre prestigieux du château de Versailles. En paradressage, Alexia Pittier, Vladimir Vinchon (Grade IV, finale à 10 heures) et Lisa Cez (Grade V, finale à 12h55) viseront une médaille.

De nombreux Français en lice en tennis de table. En simple, Maxime Thomas (10 heures), Morgen Caillaud (10h45) et Flora Vautier (11h30), Lucas Didier (13 heures), Lucas Créange (17 heures) et Clément Berthier à 19 heures tenteront d'accéder au dernier carré. A ne pas louper également, la demi-finale de Fabien Lamirault, qui affronte le Tchèque Jiri Suchanek à 17 heures.

De l'argent et du bronze remportés mardi. Les Bleus ont encore brillé dans les bassins, mardi. Ugo Didier a ouvert la voie aux Français en décrochant l'argent sur le 100 m dos, imité par Alex Portal sur le 200 mètres 4 nages. Laurent Chardard a, lui, remporté le bronze sur le 50 mètres papillon, sa première médaille paralympique. En tennis de table, Matéo Bohéas a glané le bronze après sa défaite en demi-finale. Fabien Lamirault s'est également assuré une médaille en se qualifiant pour le dernier carré.