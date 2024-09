Paralympiques 2024 : nouveau doublé français en cyclisme, Mathieu Bosredon médaillé d'or devant Johan Quaile en argent sur la course en ligne

Les deux Tricolores, déjà en or et en argent la veille sur le contre-la-montre, ont à nouveau dominé le reste du peloton sur la course en ligne, jeudi, dans leur catégorie H3.

Intraitables. Déjà aux avant-postes mercredi sur le contre-la-montre, Mathieu Bosredon et Johan Quaile ont encore tout raflé sur la course en ligne H3, jeudi 5 septembre, portant à 15 le total de médailles remportées par la délégation française sur les routes de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) en deux jours, dont six titres. L'Italien Mirko Testa prend la troisième place à plus de cinq minutes du désormais double champion paralympique.

Après avoir remporté le chrono de 28,3 km avec plus de deux minutes d'avance sur tous ses adversaires, le natif de Brive-La-Gaillarde Mathieu Bosredon s'est tout de suite échappé sur un parcours deux fois plus long (56,8 km), avant d'être avalé par un groupe de poursuivants après une crevaison. Revenu rapidement au contact, il est repassé à l'attaque immédiatement, seulement suivi par son compatriote Johan Quaile, qui a rapidement lâché sa roue. Les deux Tricolores ont ensuite tenu leur position jusqu'à la ligne d'arrivée rejouant le contre-la-montre de la veille et décrochant un doublé qui ne souffre d'aucune contestation au vu des écarts créés.

Paralympiques 2024 - Cyclisme sur route : Mathieu Bosredon et Johan Quaile réalisent un doublé historique pour le clan tricolore

Ces deux médailles ont permis au clan tricolore d'officiellement égaler le total de Tokyo avec 55 podiums, avant qu'il ne soit battu quelques minutes plus tard par le bronze obtenu par Laurent Chardard sur le 100 m nage libre S6.