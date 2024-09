Paralympiques 2024 : journée radieuse pour le paracyclisme, les Bleus du cécifoot en finale... Revivez la journée de jeudi

Et de 17 ! Au lendemain d'une journée riche en médailles et en titres, l'équipe de France paralympique a poursuivi sa moisson, jeudi 5 septembre. Le paracycliste Florian Jouanny a apporté un 16e sacre à la délégation bleue, lors de la course en ligne (catégorie H1-2, vélo à mains), avant d'être rejoint par Mathieu Bosredon sur la même épreuve, mais dans une autre catégorie (H3). Si le paracyclisme a illuminé la journée du clan tricolore, la judoka Sandrine Martinet et le sprinteur Timothée Adolphe ont chacun ramené une médaille d'argent. Laurent Chardard, Ugo Didier et Hector Denayer sont aussi montés sur le podium en natation, avec respectivement le bronze sur 100 m nage libre, l'argent et le bronze sur le 200 m 4 nages.

Les Bleus du cécifoot en finale. Douze ans après Londres, l'équipe de France de cécifoot était de retour en demi-finales du tournoi paralympique. Les hommes de Toussaint Akpweh sont parvenus à s'imposer devant la Colombie (1-0), grâce à un but de l'inévitable Frédéric Villeroux, dans ce théâtre des rêves qu'est le stade tour Eiffel. Dans l'autre demi-finale, l'Argentine est devenue la première équipe à éliminer le Brésil depuis l'introduction du cécifoot aux Jeux en 2004, en l'emportant aux tirs au but (4-3). La finale opposera donc la France à l'Argentine. Une affiche qui rappelle celle de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar.

Florian Jouanny reste en or, Mathieu Bosredon et Johan Quaile ne se quittent plus. Comme à Tokyo, le paracycliste Florian Jouanny s'est imposé lors de la course en ligne, jeudi matin, en catégorie H1-2, avec son vélo à mains. Sous la pluie, il a remporté la course en solitaire, après avoir lâché dans les derniers kilomètres, l'Espagnol Sergio Garrote. Au lendemain de leur doublé sur le contre-la-montre, Mathieu Bosredon et Johan Quaile ont encore fini dans le même ordre sur la course en ligne (catégorie H3) pour poursuivre l'exceptionnelle performance des cyclistes tricolores. De son côté, Loïc Vergnaud a remporté la médaille d'argent sur la course en ligne (catégorie H5).

Timothée Adolphe monte encore sur le podium. Auteur de la meilleure performance de la saison parmi les quatre finalistes, vainqueur de sa demi-finale et favori de la course, Timothée Adolphe, accompagné de son guide Charles Renard, a échoué à la deuxième place du 100 m (T11, athlètes non-voyants) derrière le Grec Athanasios Ghavelas. L'or paralympique se refuse toujours à lui.