Jeux paralympiques 2021 : l'équipe de France de para cyclisme sur route médaillée d'argent en relais

Troisième médaille en para cyclisme pour la France, jeudi 2 septembre. Après les deux médailles de bronze récoltées par Marie Patouillet et Alexandre Léauté, plus tôt dans la nuit, l'équipe de France s'offre l'argent en relais handbike par équipes H1-5.

Les Tricolores Riadh Tarsim, Florian Jouanny et Loïc Vergnaud ont maîtrisé leur course après neuf tours sur le circuit Fuji Speedway, situé au pied du Mont Fuji, et se sont hissés sur la deuxième marche du podium derrière les Italiens (+31'), mais devant les Américains (+39).

43e médaille tricolore

Les trois hommes ont ainsi apporté à la France sa 43e médaille paralympiques à Tokyo. Et sur cette épreuve, la délégation française ne pouvait qu'espérer une médaille après les excellents résultats des derniers jours en para cyclisme. D'abord avec Florian Jouanny qui a déjà glané cette semaine le bronze sur le contre-la-montre sur route H2, suivi le lendemain par son sacre paralympique lors de la course en ligne.

À ses côtés, Loïc Vergnaud a remporté trois médailles. D'abord mardi 31 août, le Français a décroché, pour ses premiers Jeux, la deuxième place du contre-la-montre sur route H5. Il a enchaîné mercredi avec une nouvelle médaille d'argent sur la course en ligne H5, en loupant le sacre paralympique d'un rien. Jeudi, c'est une nouvelle breloque qui vient s'ajouter à son palmarès.