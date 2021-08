Paralympiques 2021 : Loïc Vergnaud empoche la médaille d'argent sur le contre-la-montre sur route H5

Quelques minutes après Alexandre Léauté, un autre Français a décroché une médaille sur le contre-la-montre sur route, mardi 31 août. Dans la catégorie H5, Loic Vergnaud s'est emparé de l'argent pour ses premiers Jeux paralympiques, à Tokyo.

Deuxième tout au long du parcours

Le natif de Roanne a tenu son rang, lui le vice-champion du monde 2021 sur le contre-la-montre et la course en ligne sur route dans la catéorie H5. Sa deuxième position s'est rapidement dessinée sur le circuit Fuji Speedway puisqu'il a occupé cette place aux deux chronomètres intermédiaires de 8 et 16 kilomètres.

Le champion paralympique néerlandais Mitch Valize était en effet trop fort pour laisser le titre lui échapper. Arrivé avec 1'02'' de retard sur Valize, Loïc Vergnaud a assuré une belle médaille d'argent, laissant l'Irlandais Gary O'Reilly à 21 secondes derrière lui. C'est la 30e médaille de la délégation française paralympique à Tokyo.