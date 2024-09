La cérémonie s'est terminée par un grand DJ set avec de nombreux grands noms de la "French Touch" ainsi qu'un show lumineux.

Vingt-quatre DJ pour 2024. La cérémonie de clôture des Jeux paralympiques s'est terminée par un grand show musical au Stade de France, dimanche 8 septembre. Le pape français de l'électro Jean-Michel Jarre a lancé le spectacle final en faisant danser le public sur un medley de ses morceaux les plus connus.

Le show final s'est ensuite poursuivi avec un grand DJ set, auquel ont participé certains grands noms de la "French Touch", avec notamment Irène Drésel, Kavinsky et Chloé Caillet. Voici la playlist complète de ce grand spectacle, dans un Stade de France transformé, le temps d'une soirée, en immense dancefloor.

1. Parade et Le voyage de l'onde de Victor Le Masne

2. Les Mots bleus de Jean-Michel Jarre

3. Medley de Jean-Michel Jarre

4. Baby I'm Yours de Breakbot et Irfane

5. Praia de Nathalie Duchene

6. Intro d'Alan Braxe

7. Step by Step de DJ Falcon, avec Panda Bear

8. Am I Wrong d'Etienne de Crécy

9. Cassius 1999 de Cassius

10. Roadgame de Kavinsky

11. We Are Your Friends x Signatune x I Love U So de Busy P (Pedro Winter)

12. Missing You de Boston Bun

13. Psaume 92 de Tatyana Jane

14. Make Love de Kiddy Smile

15. Dembow Tronico de Greg

16. Costa de Chloé Caillet

17. Scala d'Agoria

18. Vestal d'Irène Drésel

19. Mars 500 de Chloé

20. Forever Ravers de Kittin

21. Whistleblower de Anetha

22. Nanã de Polo & Pan

23. Be Mine d'Ofenbach

24. Fade Out Lines de The Avener

25. Mix de Kungs

26. Higher de Victor Le Masne

27. Final de Jean-Michel Jarre

28. Mix de Martin Solveig