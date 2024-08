Reportage "Un beau message parce qu'on ne parle pas assez du handicap" : l'émotion des spectateurs qui ont assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques

Grand succès populaire, mercredi 28 août, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris. Des milliers de personnes y ont assisté, du défilé des athlètes sur les Champs-Élysées au rallumage de la vasque olympique au jardin des Tuileries. Sur les Champs-Élysées, Babette, drapeau français sur les épaules, n'a rien manqué du défilé des délégations. "C'était magnifique, s'enthousiasme cette Parisienne, interrogée par franceinfo. On était en train de dire qu'on avait une chance extraordinaire d'avoir vu ce spectacle gratuitement. C'était magnifique, une super ambiance. Et bravo aux athlètes."

Ces athlètes se sont ensuite installés dans les tribunes, place de la Concorde, avec en point d'orgue l'arrivée de la flamme paralympique à quelques centaines de mètres. On était loin des 30 000 personnes attendues, mais ils étaient quand même quelques milliers depuis le jardin des Tuileries pour assister au plus près au rallumage de la vasque montgolfière.

"Là, j'avais l'occasion. Donc clairement, je me suis dit qu'il fallait y aller. Je ne voulais pas rater ça une nouvelle fois, raconte Florian, futur professeur de sport. Si on est à Paris pendant les JO mais qu'on ne voit pas la vasque, c'est presque louper quelque chose d'essentiel."

"On est vraiment très émus"

Dans le public, Alain et Sarah ont travaillé pendant les Jeux olympiques et n'avaient pas vu non plus la vasque s'enflammer la première fois. "Voir aujourd'hui la même effervescence pour les Jeux paralympiques, c'était incroyable, se réjouissent-ils. On est vraiment très émus. C'est magnifique dans le ciel de Paris : la tour Eiffel à gauche avec les bâtiments, à droite bleu, blanc, rouge et la vasque qui s'illumine. Ça va donner le tempo pour ces Jeux paralympiques. Et on a très hâte de suivre nos athlètes français."

Guillaume, lui, était de passage à Paris pour le travail. Et comme son entreprise soutient la pongiste paralympique Léa Ferney, il était important pour lui de voir la vasque reprendre vie. "Le fait de célébrer le début de ces Jeux, je trouve ça formidable, témoigne-t-il. Je trouve que le spectacle montrait cette solidarité, cette fraternité qu'on peut avoir dans ces Jeux."

"C'est aussi un beau message parce qu'on ne parle pas assez du handicap, on ne parle pas assez d'inclusion." Guillaume, spectateur à franceinfo

Les athlètes paralympiques attendent désormais le soutien du public pour performer dans leur discipline. C'est bien ce que compte faire Ennio, ravi d'être là mercredi soir, même si ce n'était pas vraiment dans son programme. "C'est un pur hasard, mais on trouve ça important de donner de la force aux athlètes en situation de handicap", lance-t-il. Un soutien précieux pour accompagner les athlètes français vers une moisson de médailles.