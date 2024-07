Reportage "Ça va être une autre paire de manches" : à Munich, les supporters français impatients d'en découdre avec l'Espagne en demi-finale de l'Euro

Les Bleus ont beau ne pas briller, ils ne sont qu'à une marche de la finale de l'Euro. L'équipe de France, critiquée pour son jeu et en panne offensive, a passé tous les obstacles pour affronter l'Espagne, mardi 9 juillet en demi-finale (21 heures). En Allemagne, ce parcours chaotique et atypique fait beaucoup parler les supporters français, qui seront près de 8 000 à investir le stade du Bayern Munich pour ce choc contre la Roja, si impressionnante depuis le début de la compétition.

Au soleil, en terrasse, à Marienplatz, en plein centre de la capitale de la Bavière, Didier entame sa quatrième semaine en Allemagne. Si ses progrès dans la langue locale sont plutôt limités, il a vu tous les matchs au stade et s'est familiarisé avec le jeu des Bleus. "Ça va être une autre paire de manches qu'au match précédent, estime-t-il en référence à la qualification acquise en quarts de finale face au Portugal, aux tirs au but (0-0, 5 t.a.b. à 3). L'Espagne est une grosse équipe mais avec les Français tout est possible."

"On est un peu trop forts, alors on se met des défis"

Les hommes de Didier Deschamps sont ainsi parvenus à rejoindre le dernier carré sans avoir marqué le moindre but dans le jeu depuis le début de la compétition. "Peut-être qu'à un moment on va marquer, espère cet autre supporter. Offensivement on ne peut pas faire pire, mais on est en demis." "On est un peu trop forts, alors on se met des défis. Là, le défi c'est de se qualifier sans marquer", ironise un autre fan tricolore.

L’inefficacité française est même tournée en dérision dans les rues de Munich. "On joue le match nul", s'amuse un supporter. Car la manière importe finalement peu pour Lucien, qui suit les Bleus en camping-car depuis le début de l'Euro et qui croit fermement en son porte-bonheur.

"Didier Deschamps est un chanceux, il a quelque chose. Le jour où il est né, il devait y avoir une étoile au-dessus de lui. Il a tout gagné." Lucien, un supporter des Bleus à franceinfo

"DD" a effectivement tout gagné durant sa carrière, sauf l'Euro en tant que sélectionneur. Une compétition qu'il avait été tout proche de remporter en 2016, en France, seulement battu en finale par le Portugal, après prolongation (1-0 a.p.). Mais lorsque Didier Deschamps se présente sur le banc d’une demi-finale en grande compétition, il franchit l’obstacle à chaque fois. En cas de qualification, les Bleus joueraient leur septième finale en treize tournois majeurs depuis 1998, symbole d'une incroyable régularité.