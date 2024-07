Euro 2024 : remplaçant de Kylian Mbappé devant la presse, Adrien Rabiot fait passer les législatives au second plan avant Espagne-France

Ni le capitaine, ni le vice-capitaine ne se sont présentés en conférence de presse à la veille d'Espagne-France, comme il est de coutume, lundi 8 juillet. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, restés muets après le résultat des élections législatives dimanche soir, ont cédé leur place à Adrien Rabiot derrière le micro. Si certains joueurs ont affiché leur satisfaction de ne pas voir le Rassemblement national l'emporter, le milieu de terrain s'est, lui, abstenu de tout commentaire.

Quand les résultats des élections sont tombés à 20 heures, les Bleus rentraient de l'entraînement, et ont donc découvert l'issue du scrutin individuellement, dans leur chambre. "On s'en est soucié parce que c'est important, mais on a d'autres choses en tête. On n'en a pas parlé plus que ça, certains ont publié des choses sur leurs réseaux, je pense que beaucoup de gens étaient soulagés, a affirmé Adrien Rabiot. Moi, j'ai toujours dit que la politique et le sport ne faisaient pas forcément bon ménage. On a une demi-finale à jouer, je pense qu'il faut laisser ça de côté. On avait appelé les gens à aller voter, ça a été fait, c'est bien. Il faut laisser l'analyse à ceux qui s'y connaissent le plus."

"Antoine et Kylian sont un peu moins frais"

Exit la politique, donc, Adrien Rabiot a préféré se concentrer sur le sportif. Et, si Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ne se sont pas présentés devant les journalistes, c'est peut-être en raison également de leurs performances insuffisantes et critiquées depuis le début de l'Euro.

"On a des joueurs en dedans, mais on est en demi-finales d'un très gros tournoi, donc c'est que le collectif est plus fort que les individualités, a expliqué Adrien Rabiot. Antoine et Kylian sont un peu moins frais, mais on est là pour les pousser. Si je suis surpris du niveau d'Antoine ? Évidemment, quand on connaît ses qualités, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a réalisé lors de la dernière Coupe du monde. Bien sûr, de l'extérieur et en tant que coéquipier, on attend beaucoup plus d'Antoine. On soutient nos coéquipiers, mais bien évidemment que ça serait plus facile s'ils étaient au top de leur forme."

Didier Deschamps a rappelé qu'il fallait toujours que Kylian Mbappé "digère" le traumatisme qu'a représenté sa fracture du nez, et qu'il s'habitue encore à jouer avec son masque. Même s'il la portera contre l'Espagne, c'est toutefois sans sa protection que le capitaine de l'équipe de France a débuté les premiers exercices de la séance d'entraînement sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich, où tous les joueurs étaient présents.