Euro 2024 : la panne sèche d'efficacité pour les Bleus comme "seul regret" de Didier Deschamps

Le choc du groupe D, entre la France et les Pays-Bas, a accouché d'un score nul et vierge (0-0), vendredi, en partie à cause de Bleus incapables de concrétiser leur domination.

"Ne pas marquer, c’est le seul regret que j’ai ce soir." Voilà les premiers mots prononcés par Didier Deschamps, sur M6, après le match nul de son équipe de France contre les Pays-Bas (0-0), vendredi 21 juin, à l'occasion de leur deuxième match à l'Euro 2024. Même si ce résultat ne compromet en aucun cas la qualification de son équipe pour les huitièmes de finale, le sélectionneur n'a pas apprécié que son équipe ait gâché "cinq occasions franches".

Deux resteront particulièrement en mémoire avec, les deux fois, une moue d'Antoine Griezmann pour les ponctuer. Sur la première, Adrien Rabiot a choisi la passe pour "Grizou" alors qu'il n'avait plus qu'à conclure (14e). Puis, Bart Verbruggen s'est interposé miraculeusement sur la tentative en déséquilibre du capitaine du soir (65e). Quatre jours après avoir déjà manqué d'efficacité contre l'Autriche (1-0), avec Kylian Mbappé, les Bleus ont encore péché dans ce domaine, sans leur capitaine.

29 tirs et un malheureux but sur CSC

"Il nous manque ce but pour les attaquants. Il faut travailler", a concédé Antoine Griezmann au micro de beIN Sports. En deux matchs, les Bleus se sont procuré 3,65 Expected Goals (une statistique qui mesure le nombre de buts qu'une équipe aurait dû marquer en fonction de la dangerosité de ses tirs) et n'ont trouvé les filets qu'une seule fois, le tout sur un but contre son camp autrichien (pas compris dans ce total car ce n'est pas un tir). Aucune des 29 frappes tricolores dans cet Euro n'a donc été convertie en but.

"Je ne suis pas inquiet. Ce qui m'inquiéterait, c'est qu'on n'ait pas d'occasion. On a une bonne marge de progression dans ce secteur, mais on a fait de bonnes choses offensivement, il y a beaucoup de points positifs", a tempéré "DD" en conférence de presse d'après-match. Ce dernier a apprécié la capacité de son équipe à créer "de la variété" pour mieux surprendre les Néerlandais, s'appuyant notamment sur l'ajout d'Aurélien Tchouameni pour libérer les autres milieux, N'Golo Kanté et Adrien Rabiot.

"C'est dur pour tout le monde, mais on y est, a-t-il appuyé. La solidité est là, c'est évidemment important. Il faut qu'on garde ça pour aller chercher la qualification dans quatre jours, ce qui est notre premier objectif." Comme les Bleus ne sont pas obligés de s'imposer contre la Pologne, mardi, ne pas encaisser de but suffirait pour officiellement composter leur billet pour les huitièmes de finale (qui l'est déjà à 90%). Pas sûr que Didier Deschamps prenne des risques dans sa composition d'équipe, sachant qu'il n'a pas fait jouer Kylian Mbappé contre les Pays-Bas parce que le match n'était pas "décisif". De quoi nous préparer au fameux match des "coiffeurs" ?