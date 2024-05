Euro 2024 : blessés, nombre de joueurs... Trois questions sur la liste de Didier Deschamps

Tous les footballeurs tricolores rêvent d'y voyager cet été. L'Allemagne accueille l'Euro 2024 du 14 juin au 14 juillet, et Didier Deschamps annoncera, jeudi 16 mai à 20 heures, la liste des joueurs convoqués avec l'équipe de France.

A moins de deux semaines du début du rassemblement, le 29 mai, les trois gardiens sont connus d'avance (Mike Maignan, Brice Samba, Alphonse Areola) mais des interrogations demeurent sur tous les autres postes.

26 joueurs sélectionnés plutôt que 23 ?

A l'issue d'une réunion avec les équipes participantes, l'UEFA a entériné la possibilité de sélectionner entre 23 et 26 joueurs pour l'Euro 2024, par voie de communiqué. "Si je prends 26 joueurs, c'est que j'estimerai que c'est utile pour l'équipe de France, a confié Didier Deschamps dans un entretien à l'AFP le 1er mai. Je vais donc m'adapter aux décisions prises et à d'autres paramètres."

Au premier rang de ces autres paramètres, viennent certainement les blessures, qui n'ont pas épargné les joueurs de l'équipe de France et devraient pousser le sélectionneur à préférer un groupe élargi, sans nécessairement aller jusqu'à 26 noms.

Didier Deschamps annoncera le jeudi 16 mai 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐣𝐨𝐮𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐮𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥'𝐄𝐮𝐫𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒 au Journal de 20 heures de TF1 ! 📝#FiersdetreBleus pic.twitter.com/dCjrnTAcAk — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 3, 2024

Lors de l'Euro 2021 et la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps avait opté pour un groupe de 26 joueurs. Celui qui mène l'équipe de France depuis bientôt douze ans connaît les aléas des grandes compétitions.

En 2022 au Qatar, entre l'annonce de sa liste et le premier match, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku avaient déclaré forfait (remplacés par Axel Disasi et Randal Kolo Muani), puis Karim Benzema s'était blessé la veille du début de la compétition, ainsi que Lucas Hernandez dans les premières minutes du match d'ouverture des Bleus.

Des mésaventures assurément vouées à se répéter, alors que de nombreux joueurs de l'équipe de France sont des cadres dans leur club et ont beaucoup joué cette saison.

Les blessés seront-ils convoqués ?

L'incertitude demeure pour Aurélien Tchouameni, victime d'une fracture de fatigue au métatarse du pied gauche lors de la demi-finale retour contre le Bayern. Le Madrilène devrait bien figurer dans la liste, même s'il manquera certainement la préparation et peut-être les premiers matchs de l'Euro.

En attendant, il faudra faire sans lui, et trouver un suppléant numérique alors qu'Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana et Warren Zaïre-Emery figureront logiquement dans la liste. Didier Deschamps devrait privilégier des joueurs déjà passés par Clairefontaine pour étoffer son entrejeu.

Mattéo Guendouzi, maillon important de la Lazio d'Igor Tudor, est un favori naturel après avoir retrouvé la sélection en mars. Son ancien coéquipier marseillais, Jordan Veretout, réalise une saison pleine et était aussi de l'aventure au Qatar, même s'il n'a plus été sélectionné depuis près d'un an.

L'absence de Lucas Hernandez, victime d'une rupture du ligament croisé, est en revanche actée. Elle ampute l'équipe de France de sa doublure au poste de latéral gauche, où son frère, Théo, est le titulaire indiscutable. Didier Deschamps a privilégié le repositionnement d'Eduardo Camavinga l'année dernière, lors de la première rupture du ligament croisé du latéral parisien. Aborder une grande compétition avec un seul spécialiste du poste paraît toutefois téméraire.

𝑩𝒐𝒏 𝒓𝒆́𝒕𝒂𝒃𝒍𝒊𝒔𝒔𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝑳𝒖𝒄𝒂𝒔 💙



Touché au ligament croisé antérieur du genou gauche lors de son match de Ligue des Champions avec le PSG, @LucasHernandez sera éloigné des terrains pour plusieurs mois... #FiersdetreBleus pic.twitter.com/hp4BTX4PWZ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 2, 2024

Ferland Mendy, titulaire au Real Madrid, demeure le recours logique, même s'il n'a jamais vraiment eu les faveurs de Didier Deschamps. S'il avait été appelé en juin 2023 (finalement blessé), il n'a plus porté le maillot des Bleus depuis septembre 2022. Lucas Digne et Adrien Truffert, qui réalisent une bonne saison et ont déjà été sélectionnés, seraient les seules alternatives.

En défense, nombreux sont ceux qui ont déjà leur place garantie : William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Benjamin Pavard, Jules Koundé et Jonathan Clauss. Axel Disasi et Jean-Clair Todibo sont, a priori, en balance si le staff des Bleus veut un central supplémentaire.

Bradley Barcola, seul néophyte à l'Euro 2024 ?

Les certitudes ne manquent pas dans le secteur offensif non plus. Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani et Kingsley Coman seront certainement du rendez-vous en Allemagne. Une ou deux places sont encore à prendre derrière ces cadres. Le jeune Bradley Barcola (21 ans), qui s'est imposé au Paris Saint-Germain en enchaînant les performances convaincantes, y compris en Ligue des champions, pourrait être la surprise des vingt-six.

"Ce n'est pas parce que je n'ai pas l'habitude d'appeler en phase finale des joueurs que je n'ai pas retenus avant que je vais m'en priver, a déjà prévenu Didier Deschamps. Je ne fonctionne pas avec ce type de règles." Bradley Barcola, qui ne compte qu'une sélection avec l'équipe de France espoirs, pourrait déjà passer à l'étage du dessus.

Le but magnifique de Barcola pour le 2-0 ! 😍



Quelle action splendide depuis les 40 mètres, et quelle finition 😱#PSGRSO | #UCL pic.twitter.com/XkmHSNCn5f — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 14, 2024

Le seul autre joueur qui peut prétendre à une première convocation lors de l'Euro 2024 est Michael Olise. Malgré des ischio-jambiers grinçants qui l'ont éloigné des terrains à plusieurs reprises cette année, l'ailier de Crystal Palace compte 9 buts en 17 rencontres de Premier League et réussit une très belle saison.

Didier Deschamps pourrait néanmoins préférer des habitués de Clairefontaine, comme Christopher Nkunku, même si sa saison a été minée par les blessures, et surtout Moussa Diaby, présent au dernier rassemblement et auteur d'une saison aboutie à Aston Villa, quatrième de Premier League. "Il était déjà venu avec nous [en mars] et réalisait des choses intéressantes avec Aston Villa, a acquiescé Dider Deschamps auprès de l'AFP. C'était également le cas de Bradley avec le PSG mais c'était plus récent et ça demandait confirmation. Depuis mars, il a confirmé ses bonnes dispositions." Avec quelques places à pourvoir en plus des vingt-trois traditionnelles, les deux joueurs pourraient bien faire le voyage ensemble.