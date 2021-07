Euro 2021 : frustrations, moqueries, prémonitions... D'où vient "Football's coming home", le chant des supporters anglais lors des tournois internationaux ?

A chaque tournoi sa chanson. Sauf en Angleterre où le refrain de Football's coming home fait vibrer l'Angleterre tous les deux ans, depuis 1996. Un chant qui ne repose pas seulement sur les faits de gloire de la sélection, loin s'en faut.

Après la victoire de l'Angleterre face au Danemark (2-1 a.p) en demi-finale de l'Euro, toute l'Angleterre a chanté d'une seule et même voix que le "football rentre chez lui". Des tribunes rouges et blanches de Wembley aux pubs agités de Londres, en passant par l'orchestre de la Garde royale, toute l'Angleterre s'y met. Pourtant, à chaque tournoi, c'est le même refrain. Si les supporters des Three Lions aiment rappeler au monde entier l'origine du football à travers cette chanson, les paroles de "Football's coming home" reviennent aussi sur cinquante-cinq ans de désillusions.

The Bands of the Guards Division played a very special rendition of the "Three Lions - It's Coming Home" song on the forecourt of Buckingham Palace yesterday ahead of England’s World Cup quarter-final game with Sweden.

© @ArmyInLondon #WorldCup #SWEENG pic.twitter.com/YKublhJHrG — The Royal Family (@RoyalFamily) July 7, 2018

Une chanson et des prédictions

La chanson résonne dans les pubs anglais pour la première fois en 1996. Les Three Lions disputent l'Euro chez eux, et la Fédération anglaise (FA) demande au groupe The Lightning Seeds de composer une chanson pour accompagner la sélection. Pour les paroles, elle fait appel aux comédiens David Baddiel et Frank Skinner, alors présentateurs d'une émission humoristique sur le football. Cette année là, l'aventure at home des Anglais commence à Wembley face à la Suisse (1-1), et prend fin à Wembley encore, contre l'Allemagne. Cruelle défaite pour les Anglais, battus en demi-finales de leur tournoi aux tirs au but. Ironie du sort, c'est un certain Gareth Southgate, aujourd'hui sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, qui tira le dernier penalty, repoussé par le gardien Allemand Andreas Köpke.

Avant même cette désillusion, le duo Baddiel-Skinner semblait avoir prédit ce naufrage dans leurs paroles : "Tout le monde connaît le résultat, on l'a déjà vu mille fois, on sait bien, on est certain, que l'Angleterre va tout gâcher, va tout foirer". Prémonitoire ?

Avec des rimes simples et un rythme entraînant, les paroles de la chanson de 1996 n'ont cessé d'évoluer, à mesure que les Three Lions entraient (ou sortaient) des compétitions. En 1998, les paroles sont mises à jour pour la Coupe du monde, et reviennent sur le traumatisme des demi-finales de 1996 : "rien de prévu pour la finale, sauf de rester au lit et de se laisser dériver", "nous étions forts et avions grandi". Mais les Anglais mettent fin à leur aventure dès les huitèmes de finale face à l'Argentine (4-3 t.a.b), et rentrent chez eux sans avoir pu "danser en France".

Le foot de retour en terrain connu

Wembley un jour, Wembley toujours. Si les Anglais ne sont pas encore rois sur la terre natale du football, ils ont entre les mains l'occasion de rompre 55 ans de disette. Les auteurs de la chanson Football's coming home se rappellent ainsi de la gloire de 1966, et de quelques noms glorieux du passé : "Trente ans de peine ne m'ont pas empêché de rêver", "je revois ces tacles de Moore, ce but de Lineker..." 55 ans plus tard, les Anglais devront confirmer leurs intentions de ramener le football chez eux face à l'Italie, revenue à son meilleur niveau, pour espérer ajouter un second titre international à leur palmarès.

Le capitaine de la sélection anglaise Bobby Moore, le 30 juillet 1966, lors de la victoire de l'Angleterre en finale de la Coupe du monde. (AP/SIPA / AP)

"Tant de blagues et de moqueries"

Avec une pointe d'humour et d'auto-dérision à l'anglaise, la chanson revient aussi sur les railleries dont sont victimes les Anglais. Chaque année, c'est la même chanson. Football is coming home enflamme les pubs, les stades et les esprits, avant que la sélection anglaise se heurte à plus fort qu'elle. Au cours des quatre derniers tournois internationaux majeurs, les Anglais ont chuté face à la Croatie au Mondial 2018 (demi-finale), l'Islande à l'Euro 2016 (huitièmes de finale), en phase de poule en du Mondial 2014 et face à l'Italie à l'Euro 2012.

"Tant de blagues, de moqueries et de on-y-était-presque" écrivent Baddiel et Skinner. La liste est longue pour les Three Lions. Dernier en date : Kasper Schmeichel, le gardien de but du Danemark, avant sa rencontre face à l'Angleterre, le 7 juillet. Interrogé sur la fameuse chanson Football's coming home, il répond : "Est-ce qu'il (le football) est déjà rentré chez lui ? Je veux dire, est-ce que vous avez déjà gagné l'Euro ?". Réponse à Wembley, face à l'Italie, le 11 juillet. Côté Italien, on s'amuse déjà du slogan des Anglais, transformé en "Football is coming Rome".