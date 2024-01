Dakar 2024 : Carlos Sainz sacré pour la quatrième fois en auto, Sébastien Loeb termine troisième

Il n'y a pas d'âge pour remporter le Dakar. Carlos Sainz en est la preuve. À 61 ans, l'Espagnol a signé sa quatrième victoire en auto (après ses titres en 2010, 2018, 2020) sur la catégorie reine, vendredi 19 janvier, en 48h15'18''. Pour sa 17e participation, le pilote d'Audi, double champion du monde des rallyes (1990 et 1992) devient le premier vainqueur avec un véhicule propulsé par des moteurs électriques et un prolongateur d'autonomie.

Il s'agit de la première victoire pour Audi, pour ce qui était la dernière chance pour l'écurie qui souhaite se lancer en 2026 dans l'aventure de la Formule 1. "Je suis très content. On a eu une bonne vitesse, un bon rythme [tout au long de l'épreuve], avec une bonne stratégie et une grande équipe", a réagi le vainqueur.

Carlos Sainz grand vainqueur du Dakar 2024, a été accueilli et félicité par son fils à l'arrivée 👏#Dakar2024 pic.twitter.com/VbhAeUgikk — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 19, 2024

Guillaume de Mévius (Toyota, Overdrive Racing, +1h20'25'') et Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme Prodrive, +1h25'12''), terminent respectivement deuxième et troisième du classement général. Une déception pour ce dernier qui avait comme unique objectif de remporter sa première victoire sur le rallye-raid. "Vu la situation d'hier, terminer troisième, ce n'est pas si mal. J'ai attaqué [aujourd'hui] surtout pour garder la troisième place. Ca s'est joué à plein de choses, à plein de problèmes techniques. Ca a été compliqué, on s'est battu. Des deuxièmes places on en a assez, une troisième ça équilibre", a réagi avec un demi-sourire le pilote tricolore à l'arrivée vendredi au micro de La chaîne L'Equipe. Sébastien Loeb remporte d'ailleurs l’ultime étape de ce Dakar en 1h39’41’, devant Guillaume de Mévius (+5’09’’) et le Lituanien Vaidotas Zala (+5’21’’).

Se projeter vers 2025

Déjà en tête du classement provisoire, Carlos Sainz a notamment profité jeudi des problèmes mécaniques de Sébastien Loeb lors de l'avant-dernière étape du Dakar pour prendre le large. Dauphin au petit matin avec 13 minutes de retard, le Français avait alors dit adieu à ses espoirs de premier sacre sur l'épreuve. "La journée était mal partie. On a tapé une pierre cachée derrière un sommet. C'était un gros impact. D'autres l'ont prise aussi, certains ont juste crevé. Nous, on a tordu le triangle", avait relaté l'Alsacien à l'arrivée jeudi, qui a bénéficié de l'aide de leur équipier chinois pour repartir.

Cette mauvaise opération a été lourde de conséquence pour le nonuple champion du monde de rallye, qui pointait au soir à 1h36 de l'Espagnol. Mais Sébastien Loeb veut se tourner dès maintenant vers l'avenir. "On n'a pas toujours de la chance ou de la réussite, c’est parfois frustrant mais ça fait aussi partie de la préparation du Dakar. On va essayer de solutionner tous ces petits soucis, c’est le projet pour la saison prochaine", a-t-il expliqué. Sébastien Loeb referme en effet le chapitre Bahrain Raid Xtreme Prodrive pour se tourner vers son nouveau projet avec Dacia. "On connait nos points faibles depuis deux-trois ans : notre voiture est top en performance mais elle est fragile, on n’a pas droit à l’erreur. Quand ça tape, c’est un peu plus fragiles que les autres. La réflexion est déjà engagée pour l'année prochaine", a-t-il conclu.