Direct Dakar 2024 : la course, les écarts, toutes les infos... Suivez l'étape

451 autos, 179 motos et 51 camions ont pris le départ de la 46e édition du Dakar, en Arabie saoudite, pour rejoindre Yanbu au terme de 14 jours de course et 12 étapes. Avec près de 5 000 km de spéciale à travers ruines archéologiques, paysages désertiques et rivages de la mer rouge, la cinquième édition saoudienne est annoncée comme la "plus relevée de la série en cours" et comportera 60% de portions inédites. La course sera notamment marquée par trois jours dans le désert de l'"Empty Quarter" avec une épreuve marathon inédite de "48h chrono", en quasi-autonomie et bivouac improvisé, sur deux parcours séparés pour les motos et les 4 roues.

Cette année, le Dakar constitue la première manche du championnat du monde de rallye-raid. Le nonuple champion mondial de rallye, Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme), deux fois 2e de la course, rêve toujours d'une première victoire sur ce qu'il voit comme "la course ultime dans ce championnat". Reprendra-t-il le titre des mains de son coéquipier, Nasser Al-Attiyah (Nasser Racing), tenant du titre et cinq fois victorieux dans le désert ? Stéphane Peterhansel (Audi), 14 fois vainqueur de l'épreuve (en moto et en auto) ajoutera-t-il un nouveau titre un an après son abandon lors de la 7e étape ? Kevin Benavides (KTM), vainqueur de deux des trois dernières éditions moto, résistera-t-il à son frère Luciano Benavides (Husqvarna), champion du monde de rallye-raid ?

