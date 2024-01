Dakar 2024: l'Américain Ricky Brabec remporte la victoire finale en moto, premier podium pour le Français Adrien Van Beveren

L'Américain Ricky Brabec (Honda) a remporté, vendredi 19 janvier, son deuxième rallye-raid au terme de la 12e et dernière étape à Yanbu en Arabie saoudite en 51h30'08''. Ricky Brabec remporte ainsi son deuxième Dakar, après son titre en 2020, où il était alors devenu le premier Américain à remporter ce rallye-raid. Le pilote de 32 ans a devancé le Botswanais Ross Branch (Hero, +10'53'') et le Français Adrien Van Beveren (Honda, +12'25''), qui monte pour la première fois sur le podium d'un Dakar, à 33 ans. Pour sa neuvième participation, et après quatre abandons consécutifs entre 2018 et 2021, le Tricolore monte ainsi pour la première fois sur la boîte.

L'étape du jour a elle été remportée par l'Argentin et vainqueur de la dernière édition Kevin Benavides (KTM). L'Australien Toby Price (KTM) et l'Argentin Luciano Benavides (Husqvarna) complètent le podium de l'ultime étape.