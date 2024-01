Dakar 2024 : 50e victoire pour Stéphane Peterhansel qui remporte la deuxième étape devant Sébastien Loeb

Après une première étape à rebondissements avec de nombreuses crevaisons parmi les concurrents, la deuxième spéciale de ce Dakar a souri aux favoris, dimanche 7 janvier. Ces derniers ont bien manœuvré de bout en bout, entre Al-Henakiyah et Al-Duwadimi (463 km), pour combler leur retard. Les deux Français Stéphane Peterhansel (Team Audi Sport) et Sébastien Loeb (Prodrive, Bahrain Raid Xtreme) ont même réalisé une belle remontée au terme d'un duel haletant. En tête sur la quasi-intégralité de l'étape, "Monsieur Dakar" a réalisé une course parfaite pour signer son premier succès de cette 46e édition, réduisant ainsi son retard au général (9e, +13'16'') concédé la veille à cause de plusieurs crevaisons. Le Tricolore, quatorze fois vainqueur de l'épreuve, a même décroché sa 50e étape sur le Dakar.

L'Espagnol Carlos Sainz a par ailleurs pris les commandes du classement général, suivi dans un mouchoir de poche par le Saoudien Yazeed Al-Rajhi (Toyota, Overdrive Racing, +1'51'') et Sébastien Loeb (+4'14'').

Stéphane Peterhansel se hisse ainsi au niveau du légendaire finlandais Ari Vatanen, jusqu’ici seul détenteur du record du plus grand nombre de scratches. "Dakar est encore loin, comme disait [Pierre] Lartigue il y a quelques années. J'ai un peu arrêté de compter le nombre de victoires d'étapes, mais revenir au même niveau que [Ari] Vatanen, c'est toujours sympa [...] J'ai encore une chance de le battre alors", s'est réjoui Stéphane Peterhansel à l'arrivée au micro de La Chaîne L'Equipe.

"Ce n'était pas très difficile de faire mieux qu'hier [samedi], a-t-il également concédé. Aujourd'hui, au moins, on a fait un bon temps et puis, surtout, j'ai pris un peu de plaisir à rouler. Les pistes étaient plutôt sympas, il y avait un peu de dunes le matin, ça nous a remis dans le bain du sable. Samedi, on a pris un vrai coup au moral. Perdre 32 minutes d'entrée de jeu sur la première étape, avec deux crevaisons, certes, mais ça voulait dire que je n'ai pas su rouler dans les cailloux."

Les favoris se replacent au général

Après avoir "roulé sur des œufs" lors de l'étape 1, Stéphane Peterhansel a pu davantage s'exprimer sur le tracé du jour, notamment dans les dunes, celui-ci correspondant mieux à sa manière de piloter. Juste derrière, Sébastien Loeb a lui aussi parfaitement négocié cette deuxième étape, terminant à seulement 29 secondes de son compatriote. "Aujourd'hui [dimanche], c'était une belle spéciale de pilotage dans les dunes, avec du hors-piste. Elle n'était pas simple, mais ça n'avait rien à voir avec la première où le seul but était de préserver la voiture et les pneus. Malgré quelques petites erreurs de navigation, on a bien roulé. On a dû doubler huit ou neuf voitures. C'est [Stéphane] Peterhansel qui s'impose ? Tant mieux, on n'aura pas à ouvrir la route demain [lundi]", a-t-il glissé.

Le nonuple champion du monde WRC n'a fait que monter en puissance, grappillant des places puis du temps au fur et à mesure du tracé. Il a notamment réalisé un joli coup entre les points kilométriques 274 et 342 en passant de 1'16'' à 5'' secondes de retard sur son compatriote. De bon augure pour les Français à la veille de la première étape marathon.