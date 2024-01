Dakar 2024 : le Belge Guillaume De Mevius s'offre sa première victoire en auto, Sébastien Loeb et Stéphane Peterhansel en difficulté

Une première étape et déjà des rebondissements. Comme promis par les organisateurs, cette 46e édition du Dakar, au parcours inédit, débute sur les chapeaux de roues. Lors de la première étape, longue de 414 km de spéciale, reliant Alula à Al Henakiyah, le Belge Guillaume De Mevius (Toyota, Overdrive racing) a créé la sensation, samedi 6 janvier, en s'offrant sa première victoire d'étape sur le Dakar auto. Malgré un départ retardé d'une heure, en raison d'un incident avec un spectateur à proximité de la ligne de départ (ce dernier, blessé, a été transporté vers l'hôpital le plus proche), rien ne semblait pouvoir arrêter le jeune Belge de 29 ans. Il devance à l'arrivée l'Espagnol Carlos Sainz (Team Audi sport, +1'44'') et le Sud-Africain Giniel De Villiers (Toyota Gazoo Racing, +9'18''), vainqueur de l'épreuve en 2009.

Guillaume De Mevius, rookie dans la catégorie, a tenu bon dans son duel face à l'un des plus expérimentés de la discipline, Carlos Sainz, qui ambitionne de devenir le premier vainqueur du rallye-raid au volant d'un véhicule hybride. Car le triple vainqueur du Dakar (2010, 2018 et 2020) a réalisé une belle remontée entre les kilomètres 225 et 281, prenant même la tête de la course pendant près de 40 kilomètres.

Loeb et Al-Attiyah à plus de 20 minutes, Peterhansel encore plus loin

Guillaume De Mevius a profité d'une mauvaise journée des favoris, notamment les deux acteurs majeurs de la précédente édition, Sébastien Loeb (Prodrive, Bahrain Raid Xtreme) et Nasser Al-Attiyah (Prodrive, Nasser Racing), pour prendre les commandes du classement général. Le nonuple champion du monde WRC a payé plusieurs erreurs de navigation, et termine à 22'47'' du leader. Derrière lui, le tenant du titre, Nasser Al-Attiyah, concède un retard de 24'47'', quand l'autre Français Stéphane Peterhansel, quatorze fois vainqueur du Dakar, pointe à 32''15' du Belge.