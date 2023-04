Suède : la télé au ralenti cartonne

Dans les pays nordiques comme en Suède, le concept de "slow télé" cartonne. Textuellement, il s’agit de "télévision lente", qui diffuse en temps réel la vie de la nature et des animaux.

C’est le programme télévisé qui cartonne actuellement en Suède. La migration des élans en temps réel, 24 heures sur 24, pendant trois semaines. C’est ce qu’on appelle la télévision lente, très lente même parfois. La famille Söderqvist fait partie des fans de l’émission. Pas un seul jour sans regarder leur programme favori. À l’écran il ne se passe pas grand-chose, la nature à l’état pur, eux adorent. "On ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. La nature et les animaux sont imprévisibles. C’est ça qui est passionnant", estime la téléspectatrice Malin Söderqvist.



Le concept vient de Norvège

En Suède, le programme est suivi par des millions de personnes qui communiquent ensemble pendant l’émission. Bella appelle régulièrement sa tante Camilla. Et pour pimenter les choses, dans cette famille, on fait même des paris sur ce qui va se passer. "On parie au sujet de la migration des élans. Combien vont traverser cette année ? C’est très amusant, et on se prend au jeu", raconte Malin Söderqvist. Le concept vient de Norvège. En 2009, la télévision publique avait placé une caméra à l’avant d’un train qui traverse le pays. 7 heures de diffusion non-stop, sans montage, avec un immense succès à la clé : 1,2 million de téléspectateurs, un quart du pays. Les Suédois s’en sont inspirés et sont allés plus loin : ils ont placé une trentaine de caméras en pleine nature pour filmer l’activité de la forêt.