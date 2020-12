PODCAST Ecoutez le podcast "Au comptoir de l'info", avec Stéphane Guillemot, journaliste reporter d'images

"J’ai voulu devenir caméraman parce que j’ai toujours voulu être une petite souris qui va ensuite surprendre par ce qu’elle a vu". Stéphane Guillemot revendique son choix d’être derrière la caméra, en tant que journaliste reporter d’images (JRI). Il estime ainsi être un "témoin professionnel" qui s’interdit de donner son avis, en donnant la priorité absolue à l’image et à la force qu’elle dégage.

"Dans ce moment de panique, je laisse tourner la caméra"

Au cours de ses 15 années de carrière, le grand reporter s’est rendu dans de nombreux pays en guerre. Récemment, il a réalisé avec Maryse Burgot un reportage à Stepanakert (Haut-Karabakh) qui a marqué les esprits. Ils sont en train d’interviewer un habitant, lorsqu’un obus s’abat à quelques centaines de mètres d’eux. "Dans ce moment de panique, je laisse tourner la caméra" dit-il, et ils partent se réfugier dans une cave où ils vont rester quatre heures. Ce reportage est pour Stéphane Guillemot le reflet fidèle de ce qu’il a vécu et surtout du quotidien dramatique des habitants de la capitale du Haut-Karabakh.

Avec une famille qui tente de fuir Daech

Le reportage dont le cameraman garde le souvenir le plus fort est celui qu’il a tourné aux portes de Mossoul en 2006 et qui, avec Arnaud Comte, leur a valu le prix Bayeux des correspondants de guerre. Les deux journalistes racontent la fuite éperdue d’une famille dont le père et un fils ont été grièvement blessés par une mine déposée par les djihadistes de Daech. Là encore, Stéphane Guillemot n’avait pas prévu ce qui allait se passer devant l’objectif de sa caméra et dont il se rappelle avec émotion car cette famille aurait pu être "vous ou moi".

A propos du podcast : "Au comptoir de l'info" est le premier podcast natif de France Télévisions. Sous forme d'interview journalistique, un acteur qui fabrique l'information télévisée du service public — un grand reporter, un cameraman, un présentateur — vient se livrer, raconter, dévoiler la manière dont il travaille. Dans une ambiance sonore de comptoir de café, il confie ses doutes, ses joies, mais aussi ses peurs lorsqu'il est sur le terrain ou en studio.

La série est réalisée par François Beaudonnet, éditorialiste sur franceinfo (canal 27), grand reporter à France 2 et chroniqueur dans l'émission "Nous, les Européens" sur France 3. Ancien correspondant à Rome et Bruxelles, il a débuté en radio où il présentait le journal de 13 heures sur France Inter.