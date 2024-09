"Pendant l'heure et demie sur scène, je suis comme un enfant", confie Clovis Cornillac qui incarne Claude Monet au théâtre

Clovis Cornillac joue sur scène au Théâtre de la Madeleine la pièce "Dans les yeux de Monet" depuis deux semaines. Invité du JT du 23h info, mercredi 25 septembre, le comédien revient sur un moment de la vie de l'artiste, qui a décidé de peindre la cathédrale de Rouen.

Clovis Cornillac, qui a joué récemment dans le film à succès Un p'tit truc en plus d'Artus, est désormais sur scène. Le comédien est à l'affiche de la pièce Dans les yeux de Monet au Théâtre de la Madeleine. Le peintre Claude Monet "s'est enfermé dans une toute petite pièce, qui était au-dessus d'une boutique de lingerie. Il avait une seule vision sur la cathédrale de Rouen", explique Clovis Cornillac sur le plateau du JT du 23h info, mercredi 25 septembre.

"Une forme de grâce"

"Pendant deux ans, Claude Monet a peint la cathédrale, à toutes les lumières du jour. Il avait un creux artistique à ce moment-là de sa vie (en 1892)", raconte le comédien. "Dans les yeux du public, on sent qu'on a partagé quelque chose (...) Il y a une forme de grâce qui se met en place", poursuit Clovis Cornillac, qui joue cette pièce de théâtre depuis maintenant deux semaines. "Pendant l'heure et demie sur scène, je suis comme un enfant, je crois à ce que je fais. Pendant une heure et demie, je suis sûr d'être Monet", conclut-il.