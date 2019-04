Netflix, Prime Video, OCS, Disney+... A quelle offre de SVoD s'abonner ?

Avec l'annonce le 11 avril de sa future offre de vidéo à la demande par abonnement qui sera disponible en France au premier semestre 2020, Disney se positionne sur un marché ultraconcurrentiel pour tenter de séduire de nouveaux clients.

Depuis l’arrivée de Netflix en France à l’automne 2014, les offres de vidéo à la demande, autrement appelée SVoD ("Subscription Video on Demand") se multiplient pour tenter de séduire un consommateur attiré par cette nouvelle façon de regarder des films et des séries. La promesse est simple : avoir accès en illimité à un catalogue de films et/ou de séries télé moyennant un abonnement, généralement mensuel.

A la fin 2018, on estime à environ 613 millions de personnes dans le monde sont abonnées à un service de SVoD, selon la Motion Picture Association of America (en anglais). Catalogue, prix, conditions de visionnage, franceinfo fait le point sur les différentes offres accessibles légalement.

Netflix

Page d'accueil d'un compte Netflix. (NETFLIX)

C’est quoi ? Le leader incontesté des services de SVoD dans le monde. Netflix est aujourd’hui présent dans 190 pays et revendique 140 millions d’abonnés payants, dont 5 millions en France où le service est accessible depuis 2014.

Que contient le catalogue ? En taille, il est vertigineux, surtout comparé à ses concurrents. Et s’il est difficile de connaître exactement le nombre de titres proposés (il varie chaque jour), le site Flixable estime qu’il contient environ 2 500 films et 1 200 séries (dont les documentaires, les spectacles de comédie, etc.). On y retrouve du contenu maison ou apparenté (les "Netflix Original") et du contenu licencié (comme la série Friends qui appartient à WarnerMedia).

Le point fort ? La taille de son catalogue évidemment, mais également sa diversité. Le géant américain produit aujourd’hui du contenu dans près de 30 pays différents. Sur Netflix, vous pouvez ainsi visionner de la téléréalité japonaise (Terrace House), des séries horrifiques sud-coréennes (Kingdom) ou d'anticipation brésiliennes (3%), des films bollywoodiens ou des documentaires culinaires américains.

Netflix est également réputé pour la fluidité de son expérience utilisateur. Proposer un service exempt (ou presque) de bug et de coupure est une priorité pour la firme californienne. Enfin, elle mise beaucoup sur la puissance de son algorithme dont une des fonctions est de vous suggérer du contenu en fonction de ce que vous aimez et de ce que vous regardez.

On s’abonne pour ? Les meilleures séries "Netflix Original" comme Stranger Things, The Crown, Sex Education, Narcos, Black Mirror ou encore Orange Is the New Black... D’autant que d'ici quelques années, Netflix ambitionne de ne proposer à ses abonnés que du contenu "original". Donc si vous vous abonnez pour regarder Friends (encore disponible, mais certainement plus pour très longtemps), vous faites un mauvais calcul.

Ça coûte combien ? Netflix propose des forfaits mensuels allant de 7,99 euros à 13,99 euros, variable selon le nombre d’écrans disponibles en simultané et la qualité du streaming (de standard à ultra HD). L’abonnement est résiliable d’un simple clic, à tout moment. Jusqu'à cinq comptes peuvent être créés avec un seul abonnement (et il est primordial d'utiliser un compte par personne afin que Netflix puisse vous suggérer avec le plus de fiabilité du contenu qui correspond à vos propres goûts).

Dans la pratique… Netflix est disponible sur presque tous les supports. Une fois abonné, on peut visionner le contenu de son catalogue sur une Smart TV, une Apple TV, via Chromecast, sur un ordinateur (Mac ou PC), une console de jeu de salon (PS4 et Xbox One), via l’application disponible sur iOS et Android ou sur les box des fournisseurs d'accès à internet. Notez en revanche que seuls les programmes "Netflix Original" sont téléchargeables et donc accessibles en mode hors-ligne.

C’est pour vous si… Vous cherchez un service généraliste qui propose du contenu pour tous les membres de la famille et privilégie le choix. En revanche, n’espérez pas y trouver beaucoup de vieux films ou des films d’auteurs.

Prime Video

Page d'accueil d'un compte Prime Video. (AMAZON PRIME VIDEO)

C’est quoi ? Le service de streaming proposé par Amazon à tous ses abonnés Premium dans plus de 200 pays.

Que contient le catalogue ? Majoritairement des films, mais également des séries télévisées et quelques animés et documentaires. Comme son principal concurrent Netflix, Amazon Prime Video propose du contenu original et du contenu licencié. Selon le site Justwatch, Prime Video proposerait près de 1 500 films et environ 280 séries.

Le point fort ? La qualité de son catalogue qui fait la part belle aux studios indépendants. En France, la plateforme a récemment mis à disposition de ses abonnés The Wife, un film inédit au cinéma en France qui a permis à Glenn Close de remporter le Golden Globe 2019 de la meilleure actrice. Soucieux de se démarquer de ses concurrents, les studios Amazon ont par ailleurs acheté de nombreux films projetés lors du dernier festival américain de Sundance et multiplient les partenariats avec des studios indépendants, rappelle Première.

On s’abonne pour ? Ses séries d'excellente qualité comme The Marvelous Mrs. Maisel (multi-récompensée), American Gods (adaptée du roman de Neil Gaiman), Homecoming (avec Julia Roberts), I Love Dick, Transparent ou encore One Mississippi. Et du côté du contenu licencié, Prime Video propose également quelques classiques comme Lost, How I Met Your Mother, Seinfeld ou The Big Bang Theory. Les studios Amazon produisent actuellement une série très attendue adaptée du Seigneur des anneaux, la saga de romans cultes de J.R.R. Tolkien. Ils viennent par ailleurs de signer un partenariat avec Jonathan Nolan et Lisa Joy, les créateurs de la série Westworld qui développent actuellement pour la plateforme une série de science-fiction, The Peripheral.

Du côté des films, on retrouve avec plaisir des longs-métrages phares de la pop culture comme Fight Club, la saga Indiana Jones, Grease ou Reservoir Dogs,

Ça coûte combien ? 5,99 euros par mois ou 49 euros par an, payable en une fois. Le même abonnement à Amazon Prime vous permet également de bénéficier de la livraison gratuite en 24 heures des produits expédiés par Amazon sur le site de vente en ligne. Le forfait vous offre également l’accès à Twitch Prime (les amateurs de jeux vidéo qui ont un compte Twitch peuvent le lier à leur compte Amazon Prime pour bénéficier d’avantages), à Amazon Drive (pour le stockage de photos), à la bibliothèque de prêt Kindle (offrant la possibilité d’emprunter un e-book gratuitement chaque mois) et au Amazon Prime Day, les deux jours de soldes que propose Amazon chaque été.

Dans la pratique… Prime Vidéo est accessible de multiples façons comme Netflix, mais contrairement à son concurrent, il ne peut pas être "chromecasté" (vous ne pourrez pas afficher le contenu sur votre téléviseur) et bénéficie d'une interface moins bien conçue. Notez également que le site de streaming d'Amazon ne propose pas encore de contenu en VF (les récents essais ont été catastrophiques, comme le raconte Numerama) mais uniquement des vidéo sous-titrées.

C’est pour vous si… Vous n’avez pas peur d’être largué dans les conversations à la machine à café et que vous préférez avoir une longueur d’avance pour les prochains Emmy Awards (personne à part vous n’avait vu The Marvelous Mrs. Maisel lorsque la série a raflé le Golden Globe de la meilleure série comique en 2018).

OCS à la demande

Page d'accueil d'un compte OCS Go. (OCS)

C’est quoi ? Le service de streaming d’Orange (anciennement OCS Go) qui vient en complément du bouquet de chaînes OCS Max, OCS Choc, OCS City et OCS Géants.

Que contient le catalogue ? Surtout des films et des séries, principalement américains puisque OCS a signé de nombreux accords avec des studios hollywoodiens, comme Sony Pictures et MGM, mais aussi avec les chaînes AMC et HBO. Selon le site Justwatch, il y aurait sur OCS à la demande environ 400 films et un peu plus de 90 séries.

Côté films, OCS possède un catalogue de qualité comprenant des œuvres récentes (Call Me by Your Name, Blade Runner 2049, Deux jours, une nuit), quelques longs-métrages patrimoniaux (les Charlie Chaplin) et des indispensables de la pop culture (Watchmen, Karaté Kid ou The Thing). Côté séries, la plateforme propose également quelques productions originales (labellisées OCS Signature) encore très confidentielles comme Vingt-Cinq, Missions, HP ou Irresponsable.

Le point fort ? D'abord pour la sélection cinématographique variée, pointue, et qui est régulièrement renouvelée, et le catalogue de séries HBO. Ensuite, parce que OCS à la demande propose, sur certaines séries emblématiques (comme Game of Thrones, The Walking Dead, The Handmaid's Tale ou True Detective), une diffusion en "US +24" (24 heures après la diffusion aux Etats-Unis) ou en "simulcast" (en même temps que la diffusion américaine) pour coller le plus possible à l’actualité. Le service propose également des thématiques qui permettent de revoir des films de Takeshi Kitano, de John Carpenter ou une sélection de westerns cultes.

On s’abonne pour ? L’excellence du catalogue HBO qui contient certaines des meilleures séries télévisées comme The Wire, Six Feet Under, The Sopranos pour les plus iconiques, mais aussi Sex and the City ou True Blood. Plus récemment, l’incontournable Game of Thrones qui s’achève prochainement, mais aussi Girls, Sharp Objects, The Leftovers ou Big Little Lies.

Ça coûte combien ? 9,99 euros par mois si vous souhaitez visionner les programmes uniquement en mode nomade (sur smartphone, tablette ou ordinateur) avec deux écrans simultanés. Pour un usage supplémentaire sur la télévision et jusqu’à trois écrans simultanément, comptez 11,99 euros par mois. Les deux offres sont sans engagement.

Dans la pratique… OCS à la demande est disponible sur ordinateur, tablette, mobile, mais aussi sur Smart TV, Apple TV, via Chromecast et les box des fournisseurs d'accès à internet. Il possède également un mode hors-ligne.

C’est pour vous si… Vous êtes plus film que série, ou si vous voulez vous faire une solide culture séries en dévorant l'inégalé catalogue HBO.

Canal+ Séries

L'interface du site de SVoD Canal+ Séries présentée sur différents supports de visionnage. (CANAL+)

C’est quoi ? Autrefois appelé Canalplay, Canal+ Séries est la nouvelle offre de SVoD du groupe Canal.

Que contient le catalogue ? Comme son nom l’indique, uniquement des séries. Le jour de son lancement, le 12 mars, Numerama en avait recensé 136. On y retrouve des séries originales Canal+ et des séries étrangères dont beaucoup proviennent de la chaîne américaine FX.

On s’abonne pour ? Un catalogue de très haute facture. Entre les séries anglo-saxonnes remarquables comme Pose, Killing Eve, la petite perle israélienne Miguel, l'impeccable drama italien Gomorra, les intégrales de The Americans, Buffy contre les vampires, Dexter, 24 Heures Chrono, Californication ou les excellentes productions originales Canal+ comme Hippocrate, Engrenages, Mafiosa ou Baron noir (Le Bureau des légendes n'est pas encore disponible sur la plateforme), Canal+ Séries est certainement le service de SVoD le plus pointu en termes de séries télé.

Le point fort ? Une production maison d’excellente qualité. Canal+ est à l'origine de quelques unes des meilleures séries françaises, d’Engrenages à Bref en passant par Les Revenants ou la récente adaptation du best-seller de Virginie Despentes, Vernon Subutex. Et contrairement à ses concurrents, Canal+ Séries permet de télécharger des épisodes sur son ordinateur (et pas seulement via l’application sur mobile) pour pouvoir les regarder hors-ligne.

Ça coûte combien ? Comptez 6,99 euros par mois pour un seul écran, 9,99 euros pour deux écrans simultanés et 11,99 euros pour quatre écrans. En revanche, toutes les offres proposent au minimum la HD (contrairement à Netflix).

Dans la pratique… On s'abonne à Canal+ Séries en souscrivant sur la page de MyCanal. Ensuite, vous avez accès au catalogue sur votre ordinateur, tablette ou mobile. Canal+ Séries est également disponible sur Android TV, via Chromecast. Il est également accessible gratuitement dans l'offre internet Bbox Ultym de Bouygues Telecom.

C’est pour vous si… Vous êtes un vrai sériephile.

SFR Play

La page d'accueil de SFR Play. (SFR)

C’est quoi ? Le service de streaming proposé par SFR que l’on soit ou non abonné à l’opérateur via son téléphone ou sa box internet.

Que contient le catalogue ? Un peu de tout. Des séries, des films, du contenu jeunesse et des documentaires. Selon Justwatch, le catalogue contient environ 130 films et 80 séries. Peu de pépites, mais quelques bonnes surprises comme la série britannique The Honourable Woman avec Maggie Gyllenhaal, introuvable chez les concurrents.

Le point fort ? Aujourd'hui, ce service vise le jeune public car SFR Play possède beaucoup de contenus Disney comme les longs-métrages d'animation Cars, Vice-versa ou Là-haut et quelques séries d’animation japonaises intéressantes comme My Hero Academia ou Dragon Ball Super. Problème, cette partie de l'offre disparaîtra lorsque Disney aura rapatrié ses contenus pour sa propre SVoD. Quant aux adultes, ils se consoleront avec des séries comme Mr. Robot, Scandal ou Downton Abbey.

Ça coûte combien ? 9,99 euros par mois sans engagement si vous n’êtes pas client SFR. Pour les clients SFR box internet Power, Power+ et Premium, SFR Play est inclus dans le forfait. Pour les clients mobile, comptez 5 euros par mois ou 10 euros par mois si vous êtes client RED. Dans tous les cas, l’abonnement permet de connecter jusqu’à cinq appareils simultanément.

Dans la pratique… SFR Play est accessible sur smartphone ou tablette, via Chromecast ou les box SFR concernées (lire ci-dessus).

C’est pour vous si… Vous avez des enfants et vous êtes abonné à internet via une box SFR. Ou si vous avez un gros budget SVoD et que vous ne voulez rien rater. Sinon, on ne voit pas tellement l’intérêt.

FilmoTV

La page d'accueil d'un compte en accès illimité FilmoTV. (FILMOTV)

C’est quoi ? Le service de SVoD français spécialisé dans le cinéma, créé en 2008 (bien avant l’arrivée de Netflix en France).

Que contient le catalogue ? Plus de 600 films classés par genre ou par thème, dont un tiers est renouvelé tous les mois. L’occasion de (re)voir les meilleurs films de François Truffaut, de Park Chan-wook ou de découvrir la filmographie d’Adèle Haenel et de James Stewart. Notez qu’en raison de la chronologie des médias qui s'applique en France, un film sorti en salles ne peut être disponible sur un service de SVoD que 15 à 17 mois après sa sortie, selon le nombre d’entrées réalisées. En revanche, vous pourrez les trouver à la location ou à l’achat beaucoup plus tôt (entre trois et quatre mois), FilmoTV étant également un service de VoD (vidéo à la demande), dont le catalogue avoisine les 2 000 contenus.

Le point fort ? Un catalogue varié et renouvelé régulièrement, mais aussi des émissions en vidéo (accessibles gratuitement) sur des réalisateurs ou des acteurs.

Ça coûte combien ? L’abonnement au service de SVoD est proposé à 6,99 euros, sans engagement. Il permet également d’obtenir une réduction de 50% sur la plupart des films disponibles uniquement à la location et à l’achat sur la plateforme.

Dans la pratique… FilmoTV est disponible sur ordinateur, sur toutes les box internet, sur tablette et smartphone, sur consoles PS3 et PS4 ou sur Smart TV. Notez que quatre écrans peuvent être utilisés simultanément par compte.

C’est pour vous si… Vous êtes un cinéphile qui aime se rendre en salles pour découvrir les nouveautés et apprécie de pouvoir compléter sa culture cinématographique à chaque moment de la journée.

Disney+

La page d'accueil du site de SVoD Disney+ dévoilée le 11 avril 2019. (DISNEY)

C’est quoi ? Le service de SVoD de Disney qui sera lancé le 12 novembre aux Etats-Unis puis, dans le courant du premier semestre 2020, en France.

Que contiendra le catalogue ? Pour la toute première fois, l’intégralité du catalogue Disney Motion Pictures, ce qui est une première. Jusqu’à présent, il était difficile, voire impossible, de se procurer certains dessins animés Disney, puisque la politique du groupe était de ne proposer des sorties vidéo que pendant un certain temps avant de les retirer de la vente pour les rééditer quelques années plus tard.

Propriétaire de Pixar, de Marvel Studios et de Lucasfilm (entre autres), Disney offrira également à terme sur son service de SVoD (et lorsque le groupe aura fini de rapatrier tous ses contenus disséminés sur des plateformes concurrentes) un catalogue gigantesque et alléchant. Avant la fin 2020, tous les films Pixar et la saga Star Wars dans son intégralité seront ainsi disponibles sur Disney+, ainsi que plus de 5000 épisodes issus de séries diffusées sur Disney Channel (comme High School Musical) et toutes les saison des Simpsons.

Disney+ offrira également des contenus inédits. Au lancement, les abonnés pourront ainsi découvrir The Mandalorian, une série réalisée par Jon Favreau (Iron Man, Le Livre de la jungle) autour de l’univers de Star Wars. Au moins neuf films originaux sont en cours de production.

En revanche, si Disney est désormais actionnaire majoritaire du service de SVoD Hulu (The Handmaid's Tale), il ne souhaite pas l’intégrer à Disney+, préférant en faire son service de SVoD plus adulte. Notez que Hulu devrait également être disponible à l'international dans un futur proche.

Le point fort ? Son catalogue, indispensable à tous les amateurs de pop culture. Car en plus des dessins animés Disney, des films d'animation Pixar, des films Star Wars et des documentaires National Geographic, Disney+ devrait à terme (avant 2024) proposer tous les films du Marvel Cinematic Universe. Plus du contenu exclusif, principalement des séries comme WandaVision, une adaptation du film Love Simon ou une version live de La Belle et le Clochard.

Ça coûtera combien ? A son lancement aux Etats-Unis, l'abonnement à Disney+ sera proposé à 6,99 dollars par mois ou 69,99 dollars par an.

Dans la pratique… Disney+ sera disponible sur SmartTV, smartphones, ordinateurs, via Chromecast, Roku et consoles PS4. Tous les contenus seront également disponibles au téléchargement.

C’est pour vous si… Vous êtes un enfant de la pop culture qui rêve encore en regardant les films de super-héros, les films d'animations ou si la Force est en vous.

Apple TV+

C’est quoi ? Le service de SVoD d’Apple qui sera lancé cet automne dans une centaine de pays.

Que contiendra le catalogue ? Du contenu Apple exclusivement, ce qui différenciera clairement Apple TV+ de ses concurrents (qui proposent également à leurs abonnés du contenu sous licence).

Pour l’heure, le site spécialisé Cnet (article en anglais) rapporte que, jusqu'à présent, le budget alloué par Apple à la production de ses contenus atteindrait deux milliards de dollars (près de 1,8 milliard d'euros). A titre de comparaison, Netflix a dépensé six fois plus pour son catalogue en 2018. On connaît aujourd'hui une trentaine de films et séries en préparation (dont certains sont détaillés par le site Allociné) avec quelques grands noms au casting comme les réalisateurs Steven Spielberg, Sofia Coppola, J.J. Abrams, M. Night Shyamalan et les actrices Reese Witherspoon, Jennifer Aniston et Viola Davis.

Le point fort ? Pour l’instant, difficile à dire tant que l'on ne connaît pas la qualité des productions. Mais c’est un vrai pari pour Apple de ne proposer que du contenu original car la plupart des abonnés aux services de SVoD concurrents apprécient de pouvoir visionner des films ou des séries connus.

Ça coûtera combien ? Mystère, même si on peut déjà imaginer que l’abonnement sera moins cher qu’un abonnement de base à Netflix, comme le prédit Numerama.

Dans la pratique… Le service de SVoD sera disponible dans l’application TV d’Apple (installée par défaut sur tous les appareils iOS), sur les Smart TV, les lecteurs de streaming Roku et sur Mac. Le visionnage hors-ligne sera possible.

C’est pour vous si… Vous êtes un inconditionnel de la marque à la pomme. Pour les autres, on attendra d’en savoir plus pour se prononcer.

Salto

La page d'accueil de Salto. (SALTO)

C’est quoi ? Le service de SVoD des chaînes de télévision françaises qui propose de rassembler sur une seule et même plateforme des contenus de France Télévisions, TF1 et M6.

Que contiendra le catalogue ? Avec un budget avoisinant les 50 millions d’euros selon Le Monde, impossible de rivaliser avec les géants de la SVoD. En revanche, la mise à disposition de séries françaises phares comme Dix pour cent, Capitaine Marleau, Les Bracelets rouges, Kaamelott ou la série d’animation Lastman, pourrait permettre à Salto de se différencier de ses concurrents.

Le point fort ? Une offre – principalement francophone – globale, qui centralisera les programmes pour l’instant dispersés sur Netflix, Prime Video, OCS et les sites de replay des chaînes. Salto pourrait également être l'occasion de tester le "pre-broadcast", c'est-à-dire la mise à disposition de contenus avant leur diffusion sur l'antenne (comme le propose déjà Arte en France via Arte.tv).

Ça coûtera combien ? Selon Le Monde, Salto pourrait proposer deux formules d’abonnement. La première offrirait, pour 2 à 5 euros par mois, la possibilité de regarder les chaînes de ces trois groupes avec une fonction "start-over" (la possibilité de regarder un programme depuis le début même s’il a déjà commencé), un replay étendu à plus de sept jours et la possibilité de regarder les épisodes précédents d’une série en cours de diffusion ("stacking"). Une deuxième formule, autour de 7 à 8 euros par mois, offrirait aux abonnés un accès illimité à un catalogue de séries, de films, de documentaires... principalement français et européen.

Dans la pratique… Annoncé en juin 2018, le projet Salto se fait attendre. En cause, des structures administratives trop lentes selon la présidente de France Télévisions. "L’autorité européenne a quand même mis six mois à dire que c’était finalement à l’autorité française de se prononcer… En attendant, Netflix a gagné quoi ? Environ 1 million d’abonnés ?", expliquait récemment Delphine Ernotte, visiblement agacée. Au siège de l'audiovisuel public, on croise les doigts et on espère que Salto pourra encore "être lancé avant la fin de l'année" si les choses s'accélèrent enfin.

C’est pour vous si… Vous préférez regarder des créations françaises ou européennes et que vous êtes encore très attaché aux programmes télé.

Starzplay

L'écran d'accueil de Starzplay, disponible dans des pays arabes comme l'Algérie, la Tunisie ou le Liban. (STARZPLAY)

C’est quoi ? Le site de SVoD de la chaîne payante américaine Starz, concurrente directe de Showtime et de HBO aux Etats-Unis. Elle prévoit de s’implanter dans une quinzaine de pays à travers le monde d’ici à 2022, selon le site Digital TV Europe.

Que contient le catalogue ? En France, on connaît déjà une toute petite partie du catalogue de la chaîne Starz à travers des séries comme American Gods, The White Princess, Boss, Ash vs. Evil Dead ou Outlander. Mais la chaîne a beaucoup plus à offrir. Au Royaume-Uni et en Allemagne où l’offre Starzplay est déjà présente en partenariat avec Prime Video, le catalogue propose de nombreuses autres séries, mais également plus de 250 films, des dessins animés pour enfants et du stand-up.

Le point fort ? Beaucoup de séries historiques en costumes et la récente série du réalisateur Gregg Araki, Now Apocalypse, encore inédite en France.

Ça coûte combien ? Si l’on se base sur ce qui se fait déjà, on peut imaginer un abonnement au sein de l’abonnement Amazon Prime à 4,99 euros par mois ou en direct autour de 8,99 euros par mois, selon le site ZDnet.

Dans la pratique… Starzplay fonctionne sur tous les ordinateurs, via iOS et Android, l’Apple TV, les Smart TV Samsung, Chromecast et les consoles PS4.

C’est pour vous si… Vous êtes un gros consommateur de SVoD.