Enquête franceinfo. Comment Netflix s’y prend pour nous rendre accros

Mais comment Netflix choisit-il le contenu de son catalogue ? En faisant de la veille sur des sites de téléchargement illégaux pour détecter les titres les plus populaires, comme le révélait Torrentfreak (en anglais) en 2013 ? Plus vraiment, car le géant du streaming a mis au point une méthode beaucoup plus pointue pour connaître les envies de ses abonnés. Un exemple ? Friends. Pour diffuser la série culte des années 1990 produite par WarnerBros, Netflix a, en 2015, déboursé 118 millions de dollars (environ 103 millions d’euros) et payait depuis 30 millions de dollars (environ 26 millions d’euros) par an pour la conserver. Sauf qu’à l’automne dernier, WarnerMedia annonce son intention de se lancer dans la SVoD et cherche à rapatrier ses films et séries. Menacé de voir disparaître de son catalogue au 1er janvier 2019 les dix saisons de Friends, Netflix sort son chéquier et débourse, début décembre, 100 millions de dollars (87 millions d’euros) pour les garder un an de plus, selon le New York Times (en anglais), soit une augmentation de près de 240%.

Si la firme a consenti à verser une telle somme, c’est qu’elle sait que cette série intéresse une grande part de ses abonnés, grâce à un système méconnu : l’analyse de ses contenus via des mots-clés. Sur la page utilisateur, Friends est ainsi associé aux genres "Sitcoms", "Séries comiques", "Séries US"," Primé aux Emmys" et "Golden Globe".

Quelques mots-clés associés à la série "Friends" sur la plateforme Netflix. (NETFLIX)

"Aujourd’hui, il existe plus de 100 000 mots-clés, numérotés dans un ordre aléatoire, qui permettent de classifier un contenu", précise Frédéric. Selon Yann Lafargue, Netflix utilise 15 à 20 de ces mots-clés pour catégoriser plus précisément chaque contenu. Vous pouvez trouver plus de 27 000 exemples dans cette liste non exhaustive, accompagnée d’un moteur de recherche. Il faut ajouter à cela des mots-clés encore plus spécifiques (comme “Femme qui fume” ou “Singe”). Si vous avez un compte Netflix, vous pouvez ainsi vous amuser à taper dans un navigateur un nombre au hasard à la suite de cette adresse : https://www.netflix.com/browse/genre/. "104064" correspond par exemple au mot-clé "Lanceurs d’alerte", tandis que “16457” vous propose des contenus référencés "Action et aventure spectaculaires et hallucinantes".

Les contenus référencés avec le mot-clé "Lanceurs d'alerte" sur Netflix. (NETFLIX)

"Netflix a méticuleusement analysé et tagué tous les films et séries possibles. Il possède une quantité de données sans précédent sur Hollywood", décrypte The Atlantic (en anglais). Pour constituer cet incroyable fichage, Netflix a tout simplement embauché des gens pour regarder des films et des séries et noter le plus précisément tous les éléments quantifiables, du niveau de romance ou de gore à la moralité des personnages. Pour les y aider, Netflix a mis à leur disposition un manuel de 36 pages détaillant tout ce qu’ils devaient relever.

C’est grâce à ce système d’évaluation très poussé que Netflix peut identifier les goûts de ses abonnés. Chaque profil d’utilisateur est ainsi associé à un certain nombre de ces mots-clés correspondant à une communauté de goûts. "Il existe environ 2 000 communautés de goûts, précise Frédéric. C’est comme ça que Netflix estime que tel contenu pourrait vous intéresser parce que d’autres l’ont aimé." Ce système permet de recommander aux abonnés des films et séries, mais aussi de connaître l’audience potentielle d’un type de contenu.