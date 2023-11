Netflix : la saison 6 de "The Crown" et le fantôme de Diana hantent déjà la famille royale

Une fois n'est pas coutume, la nouvelle saison de la série à succès, s'inspirant de la vie d'Elizabeth II, crée des remous outre-Manche.

Elisabeth II est de retour. La première partie de la sixième et dernière saison de la série "The Crown" sort jeudi 16 novembre sur Netflix. Les cinq premiers épisodes de la série sont disponibles sur la plateforme, puis le 14 décembre prochain, les cinq derniers viendront les rejoindre.

Et c'est désormais une quasi-tradition : à chaque saison de The Crown sa polémique. Et le sujet ultra-sensible de cette ultime saison n'y échappe pas, puisque ces dix épisodes traitent de la période 1997 - 2005 : ça commence avec la rencontre entre Lady Diana et Dodi Al-Fayed, son dernier amour, et ça se termine sur le remariage du futur roi avec Camilla. Avec, bien sûr entre temps, l'accident fatal sous le Pont de l'Alma et l'attitude jugée glaciale de la Reine face à ce deuil national. Le début de l'histoire d'amour entre Kate et William est aussi raconté.

La très sensible mort de Diana

Jusqu'à aujourd'hui, les Britanniques se souviennent du silence de la Reine, puis de son discours au palais de Buckingham. Alors, pour l'actrice Imelda Staunton, qui incarne Elisabeth II, il a fallu répéter et passer en revue les archives pour trouver le ton. "Il y a une énorme sensibilité, surtout depuis la mort de la Reine, et c'est normal. Je pense que lorsque les téléspectateurs vont découvrir comment le personnage est interprété, cela va les apaiser."

Mais ce qui coince outre-Manche, à deux jours seulement des 75 ans du roi Charles III, célébrés discrètement le 14 novembre, c'est l'apparition de Lady Di en "fantôme" après sa mort. Attention : pas d'effets spéciaux au programme, ici. Elle apparaît comme un esprit qui parle à Charles et à la Reine, alors qu'elle est décédée. Et ça, le prince William n'a pas apprécié du tout. L'un de ses proches assure qu'il est "écoeuré". Le futur souverain trouve d'ailleurs blessant que Netflix exploite, et de manière sordide, la mort de sa mère.

Une longue liste de frictions avec la Couronne britannique

Chaque saison de The Crown a eu droit à ses polémiques. Les fans de la Couronne ont toujours dénoncé les libertés que prenait la série vis-à-vis de la réalité : elle a laissé entendre que Philipp, l'époux d'Elizabeth, était volage, a dépeint Charles en mari odieux et en dauphin qui complote pour que sa mère abdique, fait passer Camilla pour une horrible briseuse de mariage... Le gouvernement britannique était même intervenu auprès de Netflix pour qu'il soit précisé au début de chaque épisode qu'il s'agissait d'une fiction inspirée de faits réels, mais en aucun cas d'un documentaire. Une demande à laquelle la plateforme avait fini par accéder l'année dernière.

Charles III et ses proches peuvent toutefois se rassurer : cette saison devrait être la dernière. C'est en tout cas ce qu'a toujours dit le créateur de The Crown, Peter Morgan. Il ne veut pas chroniquer l'histoire actuelle, assure-t-il. Il est important pour lui d'avoir au moins vingt ans de recul. Mais rien ne dit qu'il ne changera jamais d'avis.