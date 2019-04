Notre-Dame de Paris : un exploitant forestier français offre du bois pour la reconstruction

La solidarité s'organise alors que l'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris est tout juste maîtrisé.

Un exploitant forestier français propose ses services au gouvernement français pour fournir du bois en vue de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, et notamment de la charpente, qui a été entièrement détruite par un incendie lundi 15 avril. Sylvain Charlois, patron du groupe Charlois, premier exploitant de chêne en France, veut se "rendre utile", explique-t-il à franceinfo, en offrant du bois et en commençant à coordonner la recherche d'arbres de la meilleure qualité.

>> Incendie de Notre-Dame : suivez notre direct

"Mon groupe peut offrir du bois évidemment. On mettra tout ce qu'on peut à disposition. Et on peut aider à le trouver, en mettant nos réseaux au service des Monuments de France. Qu'ils nous appellent quand ils veulent", précise le président du groupe.

"Le chantier prendra sûrement des années, voire des dizaines d'années, mais il faudra des milliers de mètres cubes de bois. Il va falloir trouver des très belles pièces, des gros diamètres", anticipe Sylvain Charlois, qui propose donc de commencer à "sourcer" les meilleurs chênes et mettre de côté les meilleures pièces.

Financer la reconstruction

Par ailleurs, la famille Pinault a annoncé de son côté, débloquer une enveloppe pour participer à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. La famille, troisième fortune de France, va offrir 100 millions d'euros via sa société d'investissement.

Emmanuel Macron, lui, a indiqué qu'une "souscription nationale" serait lancée. La fondation du patrimoine, lancera, elle, une collecte nationale dès mardi 16 avril à midi sur le site www.fondation-patrimoine.org.

À l'étranger, la French Heritage Society, organisation basée à New York et qui se consacre à la préservation des trésors architecturaux et culturels français, a ouvert une page web pour collecter des fonds.