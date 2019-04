VIDEO. "Nous rebâtirons" Notre-Dame de Paris, promet Emmanuel Macron après l'incendie

"Le pire a été évité même si la bataille n’a pas été totalement gagnée", a déclaré Emmanuel Macron sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris en feux, lundi 15 avril en fin de soirée. "J'ai une pensée pour les catholiques de France, et partout dans le monde, en particulier dans cette semaine sainte", a poursuivi le chef de l'Etat. Le président a eu une pensée spéciale pour les Parisien(ne)s, "Notre-Dame c’est leur cathédrale et plus encore, je sais leur émotion et celle des habitants de la ville."

C'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments. Emmanuel Macron lors d'une déclaration

La Fondation du patrimoine va lancer mardi une "collecte nationale" pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. "Cette collecte sera accessible le mardi 16 avril à partir de midi sur le site www.fondation-patrimoine.org. Aucun frais ne sera prélevé. Tous les dons donneront lieu à l'émission d'un reçu fiscal", a-t-elle précisé.