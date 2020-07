Faut-il ou non déboulonner certaines statues ? Alors que le débat fait rage – Manuel Valls a dénoncé une logique totalitaire – Olivier Faure, premier secrétaire du parti socialiste, lui a vivement répondu sur Twitter : « La dernière statue de Pétain a été déboulonnée à Vichy en 2014. Personne n’y a vu un geste totalitaire. Il n’a pas pour autant disparu de notre histoire. »

Quoi qu'on pense sur le fond de l'argument d'Olivier Faure, son exemple de Pétain semble assez mal choisi. Car il n'y a jamais eu de statue du maréchal à Vichy. Ni donc aucun déboulonnage en 2014. Il est d'ailleurs aisé de trouver l'origine de l'erreur du premier secrétaire du PS. Une rapide recherche sur Internet au sujet du retrait d’une statue de Pétain à Vichy mène à une seule source : un article du site satirique belge Nordpresse. On peut y lire que « la dernière représentation du maréchal Pétain a finalement été retirée sur la place du "10 Juillet" de Vichy. La statue de bronze a été retirée hier par les services de la ville. Elle trônait sur cette place depuis 1942 et continuait d’être entretenue par les services de la ville depuis plus de soixante-dix ans ».

Joint par Désintox, le maire de Vichy, Frédéric Aguilera, confirme qu'il s'agit d'une grossière fakenews : « On nage en plein délire ! Il n’y a jamais eu de statue de Pétain à Vichy ! » Et l’élu d'expliquer qu’« il y avait une rue du maréchal Pétain entre les deux guerres, comme dans beaucoup de villes de France, qui a été débaptisée après la Seconde Guerre mondiale ». Conscient que l’image de la ville est souvent liée à la collaboration, Frédéric Aguilera rappelle que dès novembre 1944, le conseil municipal avait demandé qu’on ne parle plus du gouvernement de Vichy, estimant que la ville ne devait pas être associée à cette trahison.

