"Gardons-nous de manipuler, d'agiter, de revoir" l'histoire, déclare Emmanuel Macron en réponse aux propos d'Eric Zemmour concernant la France sous Vichy

Interrogé sur France Bleu Pays d'Auvergne sur son déplacement à Vichy (Allier), Emmanuel Macron a répondu en substance aux polémiques lancées par le candidat d'extrême droite, Éric Zemmour, sur le rôle du régime de Vichy pendant la Seconde guerre mondiale.

"Gardons-nous de la [l'histoire] manipuler, de l'agiter de la revoir. Mais honorons celles et ceux qui se sont battus pour que nous puissions être un peuple libre. Et saluons le courage de ces 80 parlementaires, qui à Vichy se sont opposés à ce qui était l'esprit de défaite, et ont dit non", a déclaré Emmanuel Macron.

"S'en tenir" à l'histoire

"Vichy renvoie à une histoire", a expliqué Emmaniel Macron. "Il faut juste se dire que cette histoire nous l'avons vécue, elle est écrite par les historiennes et les historiens et c'est une bonne chose de s'y tenir", a lancé le chef de l'Etat.

"Je pense que l'histoire, nous gagnons à la respecter, à l'apprendre, à permettre aux historiennes et historiens sur la base de traces et de documents, de construire une vérité historiographique", a poursuivile président de la République.