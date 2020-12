Italie : une échoppe de restauration découverte sous les cendres à Pompéi

La cité antique de Pompéi (Italie) est loin d’avoir révélé tous ses secrets au monde. Récemment, une échoppe où les habitants pouvaient se restaurer a été découverte sous les cendres. 2 000 ans après l’éruption du Vésuve, le thermopolium (comptoir de restauration rapide) se trouve pourtant dans un état exceptionnel. "C’est la première fois qu’on découvre un thermopolium entier et que nous aurons autant de matière à analyser", juge Massimo Osanna, directeur du parc archéologique de Pompéi.

Des couleurs parfaites

Les couleurs des fresques sont aussi intactes. Sur ces dernières, on observe plusieurs animaux. "On voit les animaux qui étaient prêts à être tués et cuisinés, par exemple ce coq. Et le magnifique chien en laisse est plus un signe qui avertit : ‘Attention, chien méchant’", ajoute le directeur, ébloui par ces découvertes d’envergure. On imagine très bien les habitants romains assis à ce comptoir, en train de déguster des plats.

