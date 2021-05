Eurozapping : un drame évité à Londres, une répétition grandeur nature à Moscou et un trésor dans les sous-sols de Rome

À Londres (Royaume-Uni), un drame a été évité, vendredi 7 mai. Un incendie s’est déclaré dans un immeuble de 19 étages, dans l’est de la capitale britannique. Les secours sont arrivés rapidement sur les lieux, sauvant des flammes 44 personnes, dont plusieurs enfants. La structure extérieure de l’immeuble est à l’origine du sinistre, la même que celle de la tour Grenfell, où un incendie avait coûté la vie à 72 personnes en 2017.

En Russie, 12 000 militaires se sont livrés à une répétition grandeur nature sur la Place Rouge, à Moscou, avant le traditionnel défilé du 9 mai. Y ont participé 190 types d’équipements, tels que des véhicules blindés, et tous les modèles ont été représentés. Le pays célébrera dimanche le 76e anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie, la fin de la "grande guerre patriotique", comme l’appellent les Russes.

Des vestiges d’une villa romaine présentés au public

En Italie, en 2015, une incroyable découverte a été faite lors de travaux de parking d’un immeuble du centre de Rome. Les vestiges d’une grande demeure romaine et ses mosaïques restaurées ont enfin été dévoilés au public, vendredi 7 mai. "On a eu la possibilité d’étudier plusieurs strates de mosaïques qui se sont superposées les unes sur les autres au fil des siècles. D’un point de vue scientifique, cela arrive très rarement", explique l’archéologue Roberto Narducci. Le site archéologique propose également un jeu de lumières et une bande-son pour mieux connaître la vie des habitants de cette période de l’Antiquité.