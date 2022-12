Noël et fêtes de fin d'année : le message de paix du Pape François

Dans son discours de Noël, le Pape François a appelé ses fidèles à penser aux Ukrainiens et aux victimes d'une guerre qu'il a qualifiée d'"insensée".

C'est avec difficulté que le Pape s'est approché du balcon de la place Saint-Pierre, acclamé par la foule. Après deux années occupées par la pandémie, le Pape François a choisi de consacrer son message de Noël aux victimes du confit : "Que notre regard se remplisse des visages de nos frères et sœurs ukrainiens qui vivent ce Noël dans l'obscurité, dans le froid et loin de chez eux à cause des destructions causées par dix mois de guerre". Priant ensuite pour que Dieu éclaire l'esprit de ceux qui ont le pouvoir de mettre fin à cette guerre insensée, a-t-il déclaré.

"Un moment fort"

Comme chaque année, des fidèles du monde entier ont afflué sur la place pour écouter cette bénédiction. "C’est unique car en tant que chrétien, c'est quelque chose de très important émotionnellement, c'est un moment fort. Et apercevoir le pape c'est super". Samedi 24 décembre au soir, pour la première fois depuis le début de la pandémie, la basilique Saint-Pierre était pleine, avec près de 7 000 fidèles.