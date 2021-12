Noël : avec le Covid-19, des fêtes particulières pour de nombreux Français

Dans un hôpital de Reims (Marne), Noël aura une saveur particulière pour Émeline cette année. Cette dernière vient d’accoucher. "On fêtera Noël la semaine prochaine", s’amuse-t-elle. 24 ou 25 décembre, rien ne change pour le personnel soignant qui fait l’impasse sur les réunions de famille. "On profite différemment", répond une infirmière. La donne était quelque peu différente pour 300 bénéficiaires du Secours catholique qui ont pu profiter d’un Noël festif sur une péniche dans Paris. Un menu de fête et un moment convivial. "En temps normal, ça aurait été impossible de s’offrir une chose pareille", se réjouit une femme.

L’espoir du dernier Noël sous Covid

D’autres ont choisi de fêter Noël au restaurant, comme une famille qui s’est réunie à Limoges (Haute-Vienne). C’est une tradition depuis 20 ans. Un des enfants habite à Paris, l’autre à Bordeaux, alors ce moment permet de rassembler tout le monde. Enfin, malheureusement, il y a ceux testés positifs, qui ont dû s’isoler et fêter Noël différemment qu’à l’accoutumée. Alors il faut trinquer par la fenêtre et ouvrir les cadeaux par écrans interposés. Tous espèrent que ce Noël sera le dernier dans ces conditions.