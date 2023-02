Le triomphe d'Orelsan, les habitués Stromae et Angèle récompensés... Voici ce qu'il faut retenir des 38e Victoires de la musique

Avec 12 récompenses au total en carrière, le rappeur normand dépasse désormais les monuments Johnny Hallyday et Alain Souchon, dix trophées chacun. Il n'est plus qu'à une longueur du record de 13 trophées, co-détenu par -M- et Alain Bashung.

C'est du propre pour Orelsan. Le rappeur originaire de Normandie est le grand gagnant de la 38e édition des Victoires de la musique qui s'est tenue à la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) vendredi 10 février. Aurélien Cotentin de son vrai nom est reparti avec trois trophées sous le bras. Cette cérémonie, toujours aussi longue, mais plutôt rythmée, a également sacré des artistes habitués aux récompenses : les stars Angèle et Stromae, mais aussi la révélation Pierre de Maere. Les Victoires et le public ont également célébré la carrière de Serge Lama, à la veille de son quatre-vingtième anniversaire. Voici ce qu'il faut retenir de la soirée.

Le triomphe d'Orelsan

Le rappeur caennais a réalisé un carton plein. Nommé dans trois catégories, Aurélien Cotentin, 40 ans, a fait le triplé : meilleur création audiovisuelle et meilleure chanson originale, élue par le public, avec La Quête et meilleur concert de l'année.

Angèle et Stromae, artistes de l'année

L'artiste belge a remporté le trophée convoitée d'artiste masculin de l'année, devant le duo de rappeurs toulousains BigFlo et Oli et le trio éphémère Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye. Après une longue pause de neuf ans marquée notamment par un burn-out et des pensées suicidaires qu'il raconte dans sa chanson L'Enfer, l'artiste belge de 37 ans a repris son envol avec l'album Multitude, qui a également remporté le trophée d'album de l'année. Paul Van Haver totalise désormais sept Victoires dans sa carrière.

La Belge Angèle, 27 ans, a été sacrée artiste féminine. Elle compte cinq Victoires dans sa carrière puisqu'elle est repartie de la région parisienne avec le trophée de l'artiste féminine la plus streamée pour son disque Nonante-Cinq La Suite. "C'est trop bien, ça fait trop plaisir ! Deux victoires, c'est cool ! J'ai cassé mes premières victoires car elles étaient en verre. Elles sont en métal désormais. Ça devrait aller", a-t-elle affirmé.

Une Victoire d'honneur et un joyeux anniversaire pour Serge Lama

L'interprète de Je suis malade et D'aventures en aventures a été honoré. "J'aime autant l'homme que l'artiste", a salué Calogéro, le président d'honneur au moment de lui remettre la 600e Victoire de l'histoire de la cérémonie. "Je suis très ému parce que c'est certainement la dernière fois ce soir que je vois un public m'acclamer debout, vous le savez j'arrête les frais, mon corps ne peut plus suivre, je ne veux pas chanter assis, je refuse cette éventualité, j'ai eu une belle vie", a-t-il déclaré. Le public lui a ensuite rendu hommage en chantant un "Joyeux anniversaire" à la veille de ses 80 ans. "Cette victoire me fait très plaisir car elle vient de la profession. C'était le bon moment : je m'en vais (il arrête de chanter). Cette Victoire couronne une carrière", a-t-il ajouté devant la presse.

November Ultra et Pierre de Maere, les nouveaux visages

Ce sont des noms à retenir. Attendues chaque année, les Victoires des révélations ont couronné November Ultra chez les femmes et Pierre de Maere chez les hommes. La première s'est fait connaître du grand public cette année avec son premier album studio, Bedroom Walls, qu'elle a composé intégralement dans sa chambre. Très émue, la chanteuse November Ultra ou Nova, n'a pas pu retenir ses larmes au moment de recevoir sa Victoire des mains d'Angèle : "J'avais peur de tomber et de vous montrer mes fesses." Elle a tenu à saluer les autres concurrentes Mentissa et Emma Peters. "J'ai 34 ans, on n'est jamais trop vieux, il n'est jamais trop tard, faites de la musique, peut-être que l'année prochaine, vous serez ici", a-t-elle avancé.

Le second a explosé avec le titre Un jour je marierai un ange présent sur son premier album, Regarde moi. Ce titre comptabilise 40 millions d'écoutes sur Spotify. A 21 ans, il espère suivre les traces de son idole, son compatriote Stromae. Comme lui, Pierre de Maere a réuni ses trois passions dans son projet : la musique, la photo et la mode. "Je suis tellement heureux de ce qui arrive ce soir ! J'en rêvais mais j'osais pas y croire... Ca y est, ça a eu lieu. La vie est belle !", s'est-il enthousiasmé.

Le coup de gueule contre la réforme des retraites

Une cérémonie de récompenses n'en serait pas une sans un moment plus politique. la 38e édition des Victoires n'a pas dérogé à la règle. Karine Huet musicienne professionnelle et sécrétaire générale adjointe chargée des affaires internationales au SNAM-CGT (Syndicat national des artistes musiciens CGT) a pris la parole pour défendre les intermittents du spectacle et critiquer la réforme des retraites. "Nous ne sommes pas rassurés par ce projet dont les modalités de calcul nous seront encore plus défavorables qu'aujourd'hui", a-t-elle décrié. "Et 64 ans lorsqu'on a commencé l'instrument à 6 ans avec tout le travail et les sacrifices que cela implique, ce n'est pas tenable et c'est pour cela que nous manifestons actuellement comme tant d'autres le font", a-t-elle déploré.

Le palmarès de la soirée

. Artiste masculin : Stromae

. Artiste féminine : Angèle

. Révélation masculine : Pierre De Maere

. Révélation féminine : November Ultra

. Album : Multitude de Stromae

. Chanson originale (catégorie soumise au vote du public) : La Quête - OrelSan - Auteur : OrelSan/Compositeurs : Phazz - Skread

. Concert : OrelSan - Civilisation tour - Production : Astérios Spectacles/Strong Ninja/7TH Magnitude

. Création audiovisuelle : La Quête - OrelSan - Réalisateur : Victor Haegelin

. Album le plus streamé d’une artiste : Nonante-cinq de Angèle

. Album le plus streamé d’un artiste : Jefe de Ninho